Básquet Coruña anuncia la salida de Yoanki Mencía

El jugador de Básquet Coruña, Yoanki Mencía, admite uno de los cargos por violencia de género FEB.

El caso Yoanki Mencía y Básquet Coruña llega a su fin. El conjunto coruñés ha informado este miércoles de la salida del jugador. Ambas partes han llegado a un acuerdo de rescisión mutuo tras conocer la sentencia de conformidad acordada ante la autoridad judicial en relación con denuncias por violencia de género.

El conjunto coruñés decidió apartar a Mencía la semana pasada del equipo a la espera de tomar una decisión definitiva. Esa decisión se ha conocido en el día de hoy y llega a través de la rescisión de contrato.

El jugador había pedido una segunda oportunidad al club y a la afición a través de un comunicado pero la gravedad de los hechos ha obligado a la entidad coruñesa a tomar esta decisión.

En el comunicado el club informa que en el momento de su contratación desconocía la causa judicial pendiente y que unos días después de su anuncio, Básquet Coruña recibía un mensaje a través de las redes sociales en el que se informaba de esta situación. El jugador defendió su inocencia y el club decidió respetar su presunción de inocencia.

Tras este caso, Básquet Coruña anuncia "un refuerzo del reglamento de régimen interno que rige la conducta y la disciplina de los jugadores. El Club seguirá trabajando por promover los valores sociales que deben rodear al deporte, principios que la entidad naranja ha impulsado a lo largo de sus treinta años de vida y seguirá defendiendo como parte de su responsabilidad social".

El club anuncia la llegada de Dino Radoncic

Dino Radoncic es nuevo jugador de Básquet Coruña. El club anunció su llegada minutos después de confirmar la salida de Yoanki Mencía.

Se trata de un jugador que se formó en las categorías inferiores de Barça y Real Madrid, lugar en el que surgió su gran amistad con Luka Doncic. Debutó en Liga Endesa y Euroliga con solo 16 años y ha jugado en San Pablo Burgos, Murcia, Tenerife, Guipúzcoa y Zaragoza.

En la 23-24 jugó en Bayern Múnich y la temporada pasada consiguió el ascenso con Betis a la Liga ACB con un promedio de 9.3 puntos, 5.2 rebotes y 1.5 asistencias por partido.