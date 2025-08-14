A Coruña respira baloncesto: el ayuntamiento presenta el regreso de la copa Galicia a la ciudad

La Copa Galicia de Baloncesto volverá a celebrarse en A Coruña los días 5 y 6 de septiembre, reuniendo a los cuatro grandes clubes gallegos como son el Breogán, Obradoiro CAB, Club Ourense Baloncesto y Básquet Coruña, 19 años después de su última edición en la ciudad, tal y como informó Quincemil.

La presentación oficial del regreso del evento grande del baloncesto gallego tuvo lugar este jueves en el Salón de Sesiones del Pazo Municipal con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, del jefe de Servicio Provincial de Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García, del concejal de Deportes, Manuel Vázquez y del presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Julio Bernárdez.

Además, estuvieron representados los clubes participantes.

El torneo, organizado por la Federación Gallega de Baloncesto, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y del IMCE, que pone a disposición la instalación municipal del Coliseum para la celebración de esta cita.

La distribución de los partidos se anunciará en los próximos días.

El Básquet Coruña aprovechará la competición para presentar su nuevo equipo ante su afición, en un momento de especial ilusión para el club antes del inicio de la temporada oficial, tal y como ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Se mantiene el apoyo a pesar del descenso

Ayer se aprobó la modificación del objeto del convenio nominativo entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Básquet Coruña, que permitirá mantener la aportación de 150.000 euros al club a pesar de su descenso a la Primera FEB.

Además, el gobierno municipal está gestionando el convenio de cesión de uso del Coliseum para que esta infraestructura siga siendo la casa del equipo naranja.