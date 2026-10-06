La importante propuesta de sanción a un aficionado del Deportivo

El Deportivo ha logrado en este inicio de Liga frenar las sanciones económicas que recibió de manera habitual la temporada pasada. El club, en diálogo con las peñas, logró erradicar algunos de los cánticos que recibían sanción económica por parte de LaLiga y que debía asumir la entidad económica.

Este martes hemos conocido las propuestas de sanción de la última jornada liguera y en ella aparece un hecho que se produjo en Riazor durante el partido ante el Betis. En el texto se propone una sanción "de 5.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de doce meses a un aficionado que, situado en la grada 'Preferencia Superior Lateral', abandonó su localidad para acercarse al vallado de separación de aficiones y de modo violento increpó a los aficionados rivales, opuso resistencia activa y desobedeció a los policías que intervinieron con ocasión del encuentro".

La gran diferencia con respecto a la temporada pasada es que la sanción será impuesta a título personal al aficionado que fue identificado por los policías y no cesó en su comportamiento.

Riazor recibió durante la última semana de liga los desplazamientos masivos de aficionados del Sevilla y Betis. Con el conjunto sevillista no hubo problemas al estar hermanadas las aficiones pero el día del Betis sí se produjeron algunos enfrentamientos verbales en la previa durante el recorrido realizado por los ultras verdiblancos por las calles de A Coruña. El siguiente encuentro en Riazor será el viernes 16 de octubre ante el Levante a las 21 horas.