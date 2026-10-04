Destino Riazor, los autobuses que llevaron a miles de deportivistas de toda Galicia al estadio

Hubo una época en la que ir a Riazor a ver al Deportivo podía empezar muy lejos de A Coruña. Para miles de aficionados, la jornada de partido comenzaba en una parada de autobús de su localidad, donde se reunían con otros deportivistas para emprender juntos el viaje hacia el estadio. El destino era común y el nombre del proyecto también: Destino Riazor.

La iniciativa nació en octubre de 2015, en una etapa en la que el Deportivo militaba en Primera División y el club buscaba facilitar que los aficionados de otras localidades gallegas pudiesen acudir a los partidos como local. El primer viaje estaba previsto para el 18 de octubre de aquel año, con motivo del encuentro frente al Athletic Club.

El funcionamiento era sencillo. El Deportivo, junto con una empresa de autocares, organizaba diferentes rutas desde distintos puntos de Galicia y los aficionados podían reservar su plaza para desplazarse hasta A Coruña y regresar después del partido. En aquella primera jornada, los socios podían viajar gratis, mientras que los peñistas no socios pagaban 20 euros y el resto de aficionados 35 euros, con entrada de Preferencia Superior incluida.

Seis rutas para llevar Galicia hasta Riazor

El proyecto arrancó con seis itinerarios que permitían conectar A Coruña con diferentes zonas de Galicia. Una de las rutas recorría buena parte de la Costa da Morte, con salida en Fisterra y paradas en Cee, Vimianzo, Baio, Agualada, Carballo, Laracha, Paiosaco y Arteixo antes de llegar a Riazor.

Otra conectaba Santiago, Sigüeiro, Ordes y Carral con A Coruña, mientras que desde la zona de Ferrol se establecía un recorrido que pasaba por Cedeira, Valdoviño, Neda, Ferrol, Fene, Mugardos y Ares.

También existían conexiones desde el sur y el interior de Galicia. El objetivo era que el desplazamiento dejase de ser un obstáculo para quienes querían acudir regularmente a Riazor pero vivían a decenas o incluso cientos de kilómetros de A Coruña.

La propuesta tuvo además un componente especialmente importante para las peñas. Algunas agrupaciones llegaron a convertir estos autobuses en una parte habitual de sus jornadas de partido. La Peña Deportivista de Verín, por ejemplo, llegó a realizar 16 desplazamientos a Riazor durante aquella primera temporada.

El proyecto creció rápidamente

Destino Riazor dejó de ser una iniciativa puntual para determinados encuentros y comenzó a adquirir una dimensión mucho mayor durante sus primeros años.

El salto más importante llegó en la temporada 2016/17. El Deportivo cambió progresivamente el concepto y comenzó a utilizar la denominación Destino Dépor, una estructura más amplia que no se limitaba a llevar aficionados a Riazor.

Los datos de aquella temporada permiten hacerse una idea de la dimensión que llegó a alcanzar: se organizaron 20 jornadas, 12 rutas y 171 autobuses, que permitieron desplazarse a 6.605 deportivistas desde diferentes puntos de Galicia hasta Riazor. El propio club definía el proyecto como una iniciativa destinada a facilitar el acceso de la afición al estadio, reducir problemas de tráfico y movilidad y evitar que los aficionados tuviesen que preocuparse por conducir después de los partidos.

Aquel crecimiento hizo que el nombre original fuese quedando atrás. Destino Riazor pasó a formar parte de Destino Dépor, una denominación que permitía incluir también los desplazamientos a otros campos donde jugaban equipos del club.

De Riazor a Abegondo y Arteixo

En enero de 2017, el Deportivo amplió oficialmente el proyecto con Destino Abegondo y Destino Arteixo.

El primero permitía acudir a los partidos del Fabril en la Ciudad Deportiva de Abegondo, mientras que el segundo facilitaba los desplazamientos para los encuentros del Deportivo Abanca en Ponte dos Brozos, antes de su mudanza a la Ciudad Deportiva. Las rutas partían desde puntos de A Coruña y estaban diseñadas siguiendo la misma filosofía que Destino Riazor.

El sistema tenía unas condiciones muy concretas. Para activar una ruta era necesario alcanzar un mínimo de 30 personas, con un máximo inicial de 55 por autobús. Los socios podían utilizar el servicio gratuitamente y los no socios tenían que abonar una cantidad que incluía la entrada.

Así, lo que había comenzado como una forma de llevar aficionados hasta Riazor terminó convirtiéndose en un sistema de transporte asociado a buena parte de la actividad del Deportivo como local.

Un servicio que todavía existía en 2019

Destino Dépor sobrevivió a los cambios deportivos y económicos que atravesó el club durante aquellos años. De hecho, la campaña de abonados de la temporada 2019/20 todavía incluía expresamente el servicio, a pesar de estar en Segunda División.

La propuesta permitía a los socios y aficionados acudir a los partidos del Deportivo, el Fabril y el Deportivo ABANCA como locales y destacaba precisamente las ventajas de no tener que conducir, además de reducir los problemas de tráfico, movilidad y aparcamiento generados alrededor de los encuentros.

La pandemia marca el final de una época

La temporada 2019/20 terminó de una manera completamente excepcional. La pandemia de coronavirus provocó la suspensión de la competición y los últimos partidos se disputaron sin público. Aquello afectó directamente a un servicio cuyo sentido era precisamente trasladar aficionados a los estadios.

El propio Deportivo reconoce en sus cuentas que la última parte de la temporada, al disputarse los encuentros sin público, limitó la utilización de Destino Dépor.

Ese fue el último momento en el que el servicio aparece documentado con aquella estructura de autobuses regulares para llevar aficionados desde diferentes puntos de Galicia hasta los campos del Deportivo.

Después de la pandemia, Destino Dépor dejó de formar parte de la oferta habitual del club. No existe una fecha concreta anunciada públicamente por el Deportivo como "día de desaparición", ni consta una comunicación en la que la entidad atribuyese su final a una única causa, como la falta de demanda o el coste económico. La realidad es que el club cayó al fútbol no profesional, con el problema de ingresos que ello conllevó, y las adaptaciones que tuvieron que hacerse a nivel presupuestario.

De seis rutas a miles de viajes

La evolución permite ver cómo cambió aquel proyecto en apenas unos años. Destino Riazor nació en 2015 con seis rutas y con la intención de facilitar el acceso a Riazor a los deportivistas que vivían fuera de A Coruña.

En su etapa de mayor expansión se transformó en Destino Dépor y llegó a organizar 171 autobuses en una sola temporada, con 12 rutas y 6.605 usuarios en la campaña 2016/17.

Después amplió su ámbito a Abegondo y Arteixo y continuó funcionando durante varias temporadas. En 2019/20 todavía trasladó a 3.612 deportivistas, hasta que la pandemia y los partidos a puerta cerrada hicieron que el servicio perdiera buena parte de su razón de ser.

Para muchos aficionados, aquellos autobuses eran mucho más que un medio de transporte. Eran el punto de encuentro de quienes vivían lejos de A Coruña pero querían mantener la costumbre de acudir a Riazor. El viaje comenzaba en Fisterra, Verín, Ferrol, Santiago, Rianxo o cualquier otra localidad incluida en las rutas y terminaba frente al estadio.

Destino Riazor acabó desapareciendo como tal, pero durante varios años consiguió algo que hoy resulta difícil de imaginar: convertir el camino hacia A Coruña en una parte más de la jornada del Dépor. Quien sabe si el embrión de algunas experiencias VIP actuales.