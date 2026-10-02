Sin acuerdo para el nuevo convenio entre Deportivo y Federación de Peñas

Arreglada la fractura social entre Deportivo y la grada de Marathón, el club trata de llegar ahora a un acuerdo con la Federación de Peñas para firmar el nuevo convenio. El club decidió no prorrogar de manera automática el anterior y a principios de julio anunciaba la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo.

Este jueves ambas partes se reunieron y mostraron diferencias en algunos de los puntos propuestos. Tal y como ha podido saber Quincemil la falta de acuerdo se produce principalmente en tres puntos:

El club propone reducir el número de entradas al 20% a las peñas en desplazamientos. La Federación pide mantener el porcentaje anterior y comprometerse a incorporar como criterio para la asignación un número mínimo de socios.

El club también asigna una cantidad de 10.000 euros para el día de las peñas, ya sea en donación o en número de entradas al valor de mercado. La Federación pide mantener la donación de 12.000 euros que existía anteriormente.

Además el club pide una renovación anual del convenio, mientras que la Federación pide como mínimo cuatro años para que el convenio quede vinculado al mandato de la directiva de la Federación de Peñas.

Otros puntos del acuerdo incluyen un 15% de descuento en la Deportienda para peñistas que sean abonados del club, mantener la política de entradas y los cuatro abonos eliminando los dos asientos del palco, algo que ya no se estaba utilizando.

Además se elimina el quinto carnet gratuito para las peñas. Esos carnets no se podrán utilizar en Marathón Inferior por la identificación obligatoria.