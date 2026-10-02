Deportivo 1 - Porto 3: Al Dépor se le hace largo el partido ante el Porto

El Deportivo cayó por un gol a tres en Riazor ante el Porto en un amistoso disputado entre ambos clubes aprovechando el parón por selecciones. El conjunto coruñés fue de más a menos y acabó perdiendo a pesar de adelantarse en el marcador con un tanto de Asp Jensen. Jugadores del Fabril como Kevin, Yayo, Álvaro Fraga o Iker Gil tuvieron su oportunidad con el primer equipo y Noé Carrillo disputó sus primeros minutos tras la lesión sufrida en el Teresa Herrera ante el Real Madrid.

Hidalgo apostó por un interesante once con una mezcla de jugadores titulares y otros más suplentes en el inicio de temporada. Leo Román fue el guardameta elegido y junto a él saltaron Loureiro, Comas, Barcia, Quagliata, Villares, Soriano, Mella, Jensen, Yeremay y Kevin. El técnico sigue haciendo pruebas con la mente puesta en el duelo ante la Real Sociedad del próximo fin de semana en el que tendrá que buscar soluciones en ataque ante las bajas de Zaka y Aubameyang por lesión. El duelo, a pesar de ser amistoso, dejó sensaciones positivas en diferentes protagonistas.

Uno de ellos fue Asp Jensen. El danés inauguró el marcador en el minuto tres de partido tras un buen robo en la frontal del área y posterior disparo potente lejos del alcance de Claudio. El choque empezaba bien para los intereses de un Dépor que se adelantaba ante un Porto que llegó a Coruña con bajas pero con jugadores importantes en el once como Smalling, Borja Sainz o Samu. El conjunto portugués reaccionó bien al gol encajado y se fue a por el empate con dominio y control del juego.

Varela avisó con un disparo lejano espectacular que se estrellaba en el larguero de Leo Román. Antes el guardameta había salido bien con los puños a un centro peligroso y resolvió un mano a mano muy peligroso de Samu tras zafarse de Arnau Comas. El Dépor se defendía y buscaba alguna contra peligrosa con conducciones de Asp Jensen y Yeremay. También se mostró muy activo Kevin que con un gran pase dejó a Yeremay en buena posición para disparar. Su lanzamiento se marchaba bastante desviado. Lo intentaría una vez más el canario con un disparo potente que Claudio detenía con algún que otro apuro.

Con esa exigua ventaja se llegaba al descanso del partido. Hidalgo dio entrada a Ferllo en lugar de Leo. El Porto salió convencido de remontar y apretó mucho en el inicio de la segunda mitad. Con varios cambios preparados en la banda, llegó el gol del Porto. Buena conducción y balón filtrado sobre Borja Sainz que define con clase ante la salida de Ferllo. El gol dejó ko a un Dépor que realizó las sustituciones previstas con las entradas de Ximo, Angeliño, Noé y Adama. Sin tiempo a digerir ni el gol ni los cambios, los portugueses harían el segundo. Acción por banda izquierda, centro al área y André Silva, ex del Sevilla, Milan, Real Sociedad o Elche entre otros, batía a Ferllo con un remate de primeras.

A los coruñeses se les acababa la gasolina y apenas eran capaces de inquietar la meta rival. Lo intentó Adama en una buena jugada por banda en la que abusó en exceso de la posesión y la acabó perdiendo. También Noé dejó un par de buenas acciones. El canterano regresaba al césped tras la lesión sufrida en el Teresa Herrera ante el Real Madrid. El canterano se mostró activo y recuperado. El tramo final nos dejó las apariciones desde el Fabril de Yayo, Álvaro Fraga e Iker Gil. El delantero lo intentó tras un gran robo y conducción de Yeremay pero el pase del canario se marchaba largo.

Con pocas fuerzas el equipo lo intentó pero no lo consiguió. El Porto iba a redondear su gran segunda parte con el tercer tanto. André Silva con un gran disparo en parábola desde 25 metros superaba a un adelantado Ferllo y establecía el uno a tres definitivo. Así finalizaba un encuentro que sirve como preparación para el regreso del equipo a la competición oficial. El próximo encuentro será el domingo 11 de octubre ante la Real Sociedad.