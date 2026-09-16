Teun Gijselhart jugará en Emiratos Árabes

Teun Gijselhart ha decidido poner punto y final a su temporada en el Deportivo. El jugador neerlandés se marcha cedido al Al Ain de Emiratos Árabes. El futbolista ya se quedó fuera de las últimas convocatorias ante Villarreal y Getafe y el propio Antonio Hidalgo daba por sentada su marcha en el día de ayer tras reconocer que el club le había dado permiso para buscar alguna oferta satisfactoria.

Una de las claves de este movimiento se encuentra en el último día de mercado de fichajes. La dirección deportiva logró la cesión de Marc Casadó en una operación considerada una oportunidad de mercado. Ese movimiento generó un cambio en el rol asignado a los centrocampistas del equipo y el técnico explicó a Teun que tendría menos minutos.

Rápidamente tanto el jugador como su entorno entendieron que lo más positivo para el futbolista era buscar una salida y poder tener minutos. Con la mayoría de mercados cerrados y después de que no fructificara ninguna operación con equipos griegos, Teun ha decidido jugar este año en Emiratos.

La idea del jugador sigue siendo la de triunfar en el Dépor, equipo con el que tiene contrato hasta 2030. El neerlandés se convirtió en el primer fichaje del verano y durante la pretemporada no dejó malas sensaciones. Sin embargo la competencia con Casadó, Mario, Amatucci o Villares le dejaban en un rol muy secundario.