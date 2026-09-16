Gran ambiente en el centro de A Coruña antes del Deportivo-Sevilla

Aficionados sevillistas llenan las calles de A Coruña horas antes del encuentro Dépor-Sevilla en Riazor. Quincemil

A Coruña ya vive el ambiente del Deportivo-Sevilla. Numerosos aficionados del conjunto andaluz se encuentran desde horas antes del partido por las calles del centro de la ciudad, donde beben, cantan y conversan animadamente antes de poner rumbo a Riazor.

El encuentro comenzará este miércoles a las 19:00 horas y corresponde a la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El partido supone además el regreso del Sevilla a Riazor en Primera División después de varios años.

La presencia de aficionados visitantes será importante. La hinchada sevillista agotó las 860 entradas que tenía disponibles para el desplazamiento a A Coruña, por lo que el equipo andaluz estará ampliamente respaldado desde el sector visitante de Riazor.

El choque llega además con ambos conjuntos muy próximos en la clasificación. El Deportivo afronta la jornada séptimo con nueve puntos y todavía invicto, después de empatar el pasado domingo en Getafe. El Sevilla ocupa la sexta posición con diez puntos y viene de imponerse por 1-0 al Valencia.

Será el primero de los dos partidos que el Deportivo disputará esta semana ante equipos andaluces en Riazor. Tras recibir al Sevilla este miércoles, los de Antonio Hidalgo volverán a jugar en casa el domingo frente al Real Betis, a partir de las 18:30 horas.