Deportivo 0 - Sevilla 1: El oficio del Sevilla desactiva a un Dépor gris

Los coruñeses generaron poco y se desesperaron ante una actuación arbitral que dejó mucho que desear. Sierra logró el gol del triunfo al aprovechar un rechace de Leo Román en una acción aislada en la segunda mitad

El Deportivo encajó la primera derrota de la temporada tras caer por cero goles a uno ante el Sevilla. Los coruñeses se mostraron precipitados y con poca precisión en ataque y notaron en exceso la rotación en el once inicial. Angeliño tuvo un mal debut con la camiseta del Deportivo y fue expulsado en la segunda mitad con tarjeta roja directa.

Los primeros veinte minutos resultaron igualados y con pocas llegadas. Avisó el canterano Miguel Sierra con un disparo desde la frontal que salió centrado y Leo Román detuvo sin excesivos problemas. Más allá de eso el juego se desarrollaba en el centro del campo con poca precisión y muchas pérdidas. A pesar de ello los de Hidalgo no terminaban de estar cómodos sobre el terreno de juego y no inquietaban la meta de Odysseas.

Volvió a avisar el Sevilla con un disparo de Felix que también salía al centro de la portería. El centro del campo no terminaba de tener el control y tanto Nsongo como Aubameyang no recibían balones en ventaja. Lo buscó Yeremay con un buen desmarque dentro del área pero el defensa sevillista se impuso en el duelo. El canario cayó y aunque el público pidió penalti, el colegiado dejó continuar la acción.

Riazor despertó tras una buena contra de los coruñeses. Amatucci tras arriesgar dentro del área enviaba a Yere en carrera. El atacante se plantaba en la frontal del área y buscaba a un marcado Aubameyang que no conseguía conectar con Nsongo. Hernández Hernández empezó a desesperar al público de Riazor tras no señalar dos claras faltas sobre jugadores del Dépor. El partido seguía decantado hacia los visitantes que seguían muy intensos en robos peligrosos. Uno de ellos tras presión sobre Luismi acababa con otro disparo peligroso que se marchaba algo desviado.

El conjunto blanquiazul sufría por bandas y tanto Alti como Angeliño acusaron la inactividad. El Sevilla detectó la debilidad y castigaba con ataques por ambos costados. Riazor necesitaba estímulos y ahí emergió Nsongo Bil con dos buenas acciones en el tramo final de la primera parte. Riki no se atrevió a disparar una buena dejada del camerunés y la jugada perdió peligro. En la segunda Bil optó por un disparo forzado que se convirtió en el primero sobre los tres palos. Odysseas atrapaba sin excesivos problemas.

Con ese empate a cero se llegaba al descanso. Tras la reanudación Hidalgo dio entrada a Adama en lugar de Nsongo Bil. El técnico buscaba un refuerzo en la banda ante los problemas en defensa que estaba teniendo Altimira. Los blanquiazules salieron con una marcha más aunque seguían sin generar peligro sobre portería contraria. Sin embargo el Sevilla seguía avisando a la contra y Miguel Sierra iba a aprovechar un rechace de Leo Román para hacer el primero del partido. El gol llegaba tras una buena maniobra de Stassin en banda que se marchaba fácil de Giménez y su disparo era rechazado por el guardameta deportivista.

Hidalgo buscó la reacción en el banquillo dando entrada a Asp Jensen y Soriano en lugar de Riki y Yeremay. El técnico mantenía a los dos laterales que estaban absolutamente desbordados. El choque se iba a complicar aún más en el minuto 58 cuando el VAR llamaba a Hernández Hernández que tras revisión expulsaba a Angeliño con roja directa tras una patada sobre Sierra. El equipo se quedaba con diez ante un Sevilla que era superior. Los herculinos se encomendaban a un estadio de Riazor que trataba de levantar a los suyos. Adama empezó a tomar protagonismo con un centro que no encontró rematador y una falta recibida que suponía la tarjeta a Kike Salas.

Fueron los mejores minutos de un Dépor que generaba con un activo Adama Traoré. De una galopada del extremo llegó la ocasión de Asp Jensen que remataba una buena asistencia de Aubameyang. La pelota acababa en córner tras el despeje de un futbolista hispalense. Los herculinos no se iban a rendir y se fueron con todo a por el empate. Los de Hidalgo asumieron riesgos y el Sevilla estuvo cerca de hacer el segundo en un mano a mano de Stassin que sacaba Leo Román. Esa ocasión frenó el ímpetu de un Dépor que empezó a acusar la inferioridad. Eso unido a la experiencia de un Sevilla que supo jugar con el otro fútbol, desactivó a los blanquiazules. Solo quedaba el impulso final y para eso el técnico deportivista dio entrada a Zaka en lugar de Giménez.

Por delante quedaban siete minutos y el descuento para evitar la primera derrota en liga. Pocas opciones hubo y el nerviosismo y desesperación se adueñaron de jugadores y público ante la mala actuación de Hernández Hernández. El Sevilla se defendió bien y logró retener una victoria con la que confirma su gran inicio liguero.