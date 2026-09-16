El Dépor ya tiene horario para recibir al Levante: viernes 16 de octubre a las 21:00 horas

LaLiga ha hecho público este miércoles el horario de la novena jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Deportivo recibirá al Levante UD en Riazor. El encuentro se disputará el viernes 16 de octubre a las 21:00 horas y podrá seguirse en directo por Movistar LaLiga y DAZN en abierto.

El duelo frente al Levante llegará después del segundo parón internacional de la temporada y supondrá el regreso del Deportivo a Riazor tras ese desplazamiento a San Sebastián. El equipo coruñés tendrá por delante, antes de llegar a ese tramo del calendario, varios compromisos exigentes ante Getafe, Sevilla y Real Betis.

Los próximos horarios del Dépor

El calendario del conjunto blanquiazul ya tiene confirmados sus próximos compromisos. Hoy, el miércoles 16 de septiembre a las 19:00 horas, el Sevilla visitará Riazor en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

Posteriormente, el domingo 20 de septiembre a las 18:30 horas, llegará el turno del Real Betis, que se enfrentará al Deportivo en el estadio coruñés en la séptima jornada.

Tras ese partido llegará un nuevo parón internacional. A la vuelta, el Dépor se desplazará a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad el domingo 11 de octubre a las 16:15 horas, antes de regresar a Riazor para enfrentarse al Levante.