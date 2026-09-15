Luis García, entrenador del Sevilla: "El músculo económico del Dépor no es de un recién ascendido"

Dépor y Sevilla se ven las caras este miércoles en Riazor. El conjunto hispalense ha arrancado el curso de manera inmejorable pero el Dépor podría superarlo en la clasificación si es capaz de llevarse el choque

El Dépor recibe al Sevilla en el encuentro que se disputa este miércoles a las 19 horas en el Estadio de Riazor. La jornada intersemanal nos deja este interesante encuentro que mide las fuerzas de dos de los equipos que mejor han comenzado el curso futbolístico. Los hispalenses son sextos con diez puntos, mientras que los herculinos inician la jornada en séptima posición con nueve. Los de Hidalgo no conocen la derrota tras la disputa de las primeras cinco jornadas ligueras.

Los coruñeses se ejercitan esta tarde en Abegondo en lo que será la última sesión antes del partido. El Sevilla, por su parte, viaja a Coruña y antes de hacerlo su técnico, Luis García, ha atendido a los medios de comunicación de Sevilla. Allí ha asegurado que el Deportivo "no es un recién ascendido normal. Han invertido dinero con ampliaciones de capital y han firmado muy buenos jugadores tanto de futuro como gente ya consagrada. El Dépor está haciendo las cosas muy bien".

El Dépor llega con pocas novedades al encuentro. Lo normal es que Antonio Hidalgo apueste por hacer rotaciones al estar en una semana con tres partidos. Jugadores como Ximo podrían descansar, aunque el técnico no suele desvelar muchos detalles en la previa de los encuentros. Los blanquiazules acuden a la cita tras sumar dos victorias y tres empates. En Riazor el equipo empató a uno ante el Elche y venció al Valencia por tres goles a uno.

Se espera un gran ambiente de fútbol en Riazor con un desplazamiento importante de la afición sevillista. Ambas hinchadas están hermanadas desde hace años y el partido arrancará a las 19 horas.