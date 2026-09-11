El Ferrari de Aubameyang ya luce en A Coruña: 755 CV y un valor que puede alcanzar los 2 millones

El coche de Pierre-Emerick Aubameyang no ha pasado desapercibido. El jugador del Deportivo ha vuelto a hacerse viral en las redes sociales después de que comenzase a circular un vídeo de su espectacular Ferrari Purosangue Pugnator by Mansory, un vehículo tan exclusivo como llamativo.

Las imágenes han despertado numerosos comentarios entre los aficionados, que no han tardado en reparar en el coche del futbolista. Y motivos no faltan. El Pugnator es la particular reinterpretación que Mansory realiza del Ferrari Purosangue, con modificaciones tanto estéticas como mecánicas que lo alejan considerablemente del modelo original.

El resultado es un coche de 755 CV de potencia, con una estética todavía más agresiva y numerosos elementos personalizados. Una preparación pensada precisamente para convertir un Ferrari que ya es exclusivo de por sí en una pieza mucho menos habitual.

También su precio está al alcance de muy pocos. Dependiendo de la configuración, la personalización y el mercado, las estimaciones sobre un Ferrari Purosangue Pugnator by Mansory pueden moverse en cifras millonarias. La propia naturaleza de este tipo de preparaciones hace que no exista una tarifa única, ya que buena parte del vehículo puede configurarse a gusto de su propietario.

Impresionante el coche de Aubameyang… qué aura tiene 😮💨🔥



Un Ferrari Purosangue Pugnator by Mansory, una auténtica bestia de 755 CV. 🐎❤️🔥🚀



Pura locura. 🤯 pic.twitter.com/0HRt9ODtDf — Rubén Orgeira (@RyderBabel) September 10, 2026

Una afición por los coches que viene de lejos

La aparición con semejante vehículo no resulta especialmente sorprendente para quienes han seguido la trayectoria de Aubameyang. El delantero es un conocido aficionado a los coches de alta gama y a lo largo de su carrera se le ha relacionado con una colección en la que han figurado diferentes modelos de Ferrari, Lamborghini o Bentley.

El Pugnator que ahora ha vuelto a llamar la atención encaja perfectamente en ese gusto por los vehículos exclusivos y altamente personalizados.

Pero desde que llegó al Deportivo, curiosamente, algunas de las imágenes que más repercusión han tenido del futbolista han estado muy alejadas de ese universo de lujo.

Una pachanga en A Coruña

Aubameyang se ha convertido en uno de los grandes focos mediáticos del nuevo Deportivo y sus apariciones fuera del terreno de juego tampoco dejan de generar repercusión.

Una de ellas llegó en La Solana, en pleno paseo marítimo de A Coruña. Un grupo de niños estaba jugando al fútbol cuando el delantero decidió sumarse a la pachanga. Entró al partido como uno más, tocó el balón e incluso regaló una asistencia. El vídeo acabó recorriendo las redes sociales y acumulando cientos de miles de visualizaciones.

Poco después, la escena fue bastante diferente. El gabonés fue visto haciendo la compra en un Carrefour de Oleiros, donde charló y se fotografió con trabajadores del establecimiento. Las propias imágenes fueron posteriormente compartidas por el supermercado.

A ellas se suman sus bromas con Adama Traoré, especialmente después de que Aubameyang aprovechase el ya famoso "básicamente" de su compañero durante su presentación para vacilarlo mientras entrenaban en el gimnasio.

Esta vez no ha hecho falta un balón, una visita al supermercado ni una broma entre compañeros. Su Ferrari ha sido suficiente para que Aubameyang vuelva a convertirse en protagonista en las redes sociales.