Villarreal 2 - Deportivo 3: Auba, ¿de qué planeta viniste?

El delantero gabonés sigue en racha tras hacer un gol y dar dos asistencias en un partido absolutamente loco en el que el Villarreal mereció algo más

Triunfo espectacular del Deportivo en La Cerámica por dos goles a tres ante el Villarreal. Luismi, Zaka y Aubameyang fueron los goleadores de un Dépor que tuvo dos caras muy diferentes pero que logró llevarse los tres puntos en un tramo final espectacular de partido.

La primera mitad dejó sensaciones contrapuestas. Empezó mejor el Villarreal ante un Dépor que parecía muy atenazado. Los locales detectaron una debilidad de los coruñeses en banda izquierda y Quagliata sufría mucho ante las internadas por banda. Una pérdida deportivista iba a provocar una contra vertiginosa de los locales. Pepé aprovechaba una mala salida de Leo Román y superaba al guardameta en el mano a mano.

El gol sirvió al Dépor para tranquilizar nervios y asentarse en el terreno de juego. Los coruñeses empezaron a llegar con peligro con un Auba que no estaba acertado y un Nsongo Bil que peleaba absolutamente todos los balones por arriba. Ambos empezaron a avisar. Sin embargo el Villarreal es un equipo de gran calidad y Moleiro buscó el gol con un disparo potente desde la frontal que se encontraba con una gran respuesta de Leo Román.

El gol del empate llegaría en el tramo final de la primera mitad. Balón de Giménez sobre Auba y el delantero regalaba una asistencia maravillosa sobre la llegada de Luismi Cruz. El andaluz batía a Junior con un toque sutil y certero lejos del alcance del guardameta. Con ese empate a uno se llegaría al descanso del partido.

La segunda mitad nació con un Villarreal volcado que se fue a por el segundo. El Dépor no era capaz de dar dos pases seguidos y sufría las llegadas por banda y paredes por el centro de un equipo que jugaba a gran velocidad. Hidalgo dio entrada a Yeremay en lugar de Riki pero el guion del partido no cambiaba. El reloj marcaba el minuto 65 y el técnico dio entrada a Traoré, Loureiro y Casadó.

El monólogo del Villarreal era total y así llegaría la acción del segundo gol. Centro de Gerard Moreno que Adama introducía en propia meta con un remate de cabeza. El extremo se lamentaba por la mala suerte pero el gol hacía justicia a lo visto en el terreno de juego. El gol trastocó los planes de Hidalgo. Asp Jensen estaba listo para ingresar en el terreno de juego pero ese tanto hizo que cambiara de idea y apostara por Zaka.

El delantero no pudo tener una mejor entrada y haría el empate nada más entrar en el terreno de juego tras otra buena asistencia de Aubameyang. El Dépor lograba el empate a dos y el partido entraba en el tramo final. El Villarreal dominaba pero ya no de la misma manera que antes. El Dépor buscaba las contras y poder dar la campanada. Fue el momento elegido por Aubameyang para dar el zarpazo final. Error defensivo de los amarillos y Auba en una galopada tremenda en el minuto 88 hacía el dos a tres definitivo.

Pitaba La Cerámica y el Dépor cuajó buenos e inteligentes minutos en el descuento. Celebraba la hinchada del Dépor desplazada a Villarreal lo que iba a ser la primera victoria lejos de casa de la temporada. El Dépor suma ocho puntos de doce posibles y la ilusión se desata en una afición ilusionada.