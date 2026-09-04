El vacile de Aubameyang a Adama Traoré por sus 85 "básicamente" en su presentación con el Deportivo

Los 85 "básicamente" de Adama Traoré durante su presentación como nuevo jugador del Deportivo siguen dando juego. La muletilla se hizo viral en las redes sociales y ahora ha sido Aubameyang, amigo y compañero de Traoré en el conjunto blanquiazul, quien ha decidido aprovechar la situación para bromear con él.

Durante aproximadamente 13 minutos de rueda de prensa, Traoré pronunció "básicamente" hasta en 85 ocasiones. Una repetición que no pasó inadvertida y que rápidamente comenzó a protagonizar vídeos y comentarios en redes.

La casualidad quiso, además, que Aubameyang fuese uno de los nombres que aparecieron durante aquella comparecencia. Traoré explicó que había hablado con él antes de tomar la decisión de fichar por el Deportivo y que sus consejos habían influido en su llegada a A Coruña.

"Hablé con Auba, me aconsejó, básicamente, y eso me convenció", señaló entonces.

La respuesta de Aubameyang

Ahora su compañero ha decidido devolvérsela en tono de humor. Aubameyang ha compartido un vídeo desde el gimnasio en el que repite "básicamente" una y otra vez, haciendo referencia directa a la ya famosa muletilla de Traoré.

La escena refleja también la buena relación entre ambos futbolistas, que ya habían compartido vestuario en el FC Barcelona y vuelven a coincidir ahora en el Deportivo.

La broma añade así un nuevo capítulo a una presentación que ha terminado teniendo una repercusión inesperada. Traoré, que ha firmado por dos temporadas con el Dépor, continúa mientras tanto trabajando para ponerse a punto y poder estrenarse con la camiseta blanquiazul.