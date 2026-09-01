El Deportivo se lanza a por José María Giménez

El Deportivo trabaja en la llegada de José María Giménez. El central uruguayo del Atlético de Madrid busca salida en este último día de mercado de fichajes y el Dépor estudia su incorporación. En una información adelantada por Matteo Moratto y confirmada por Quincemil, Giménez se ha convertido en el objetivo principal de la dirección deportiva.

El futbolista uruguayo lleva catorce temporadas en el Atlético de Madrid aunque ha perdido protagonismo con el paso de los años. La temporada pasada disputó un total de 16 encuentros, 13 de ellos como titular.

Su gran hándicap en las últimas campañas han sido los problemas musculares, con lesiones que le han impedido tener continuidad. A pesar de ello el club busca la fórmula para poder incorporar al jugador a la plantilla deportivista. De esta forma Hidalgo tendría ya el central con experiencia que la dirección deportiva busca desde hace semanas.

Su llegada podría generar más movimientos en defensa, aunque tanto Barcia como Arnau Comas han trasladado su idea de quedarse en la plantilla blanquiazul. Barcia ha contado con ofertas importantes que no ha querido aceptar, mientras que Comas rechazó este lunes una oferta del Anderlecht.