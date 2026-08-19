Los colectivos sociales del Dépor tienden la mano a Benassi y niegan haber presionado a jugadores

La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces han respondido al comunicado publicado por el Real Club Deportivo en el que el club denunciaba los insultos y presiones que algunos jugadores habrían recibido durante las últimas semanas y defendía su decisión de limitar las comparecencias posteriores al partido ante el Elche.

Los tres colectivos de aficionados han difundido un comunicado conjunto en el que elevan el tono contra la dirección del Deportivo, a la que acusan de protagonizar "una deriva insostenible" y de alejarse de los valores del deportivismo. Bajo el título "Más censura y una deriva insostenible: tendemos la mano a la solución", los grupos reclaman una mesa de diálogo con el director general del club, Massimo Benassi, para intentar resolver el conflicto generado por las medidas adoptadas en Marathón Inferior.

"Ante los nuevos ridículos y la huida hacia adelante protagonizada por la directiva del RC Deportivo, tendemos una vez más la mano a Massimo Benassi para que se siente en una mesa de diálogo donde, de forma adulta y responsable, podamos buscar una solución real al conflicto de Marathón Inferior", señalan.

Los aficionados muestran su "profunda preocupación" por las decisiones tomadas por el club durante las últimas semanas y consideran que estas actuaciones están dañando la imagen, la historia y los valores del Deportivo.

"Cada paso que da la directiva, por difícil que parezca superarse, supone liarla todavía más, huir de la realidad y alejarse del deportivismo", apuntan.

Críticas a las restricciones a la prensa

Uno de los principales puntos de la respuesta de los tres colectivos se refiere a lo sucedido tras el encuentro contra el Elche. El Deportivo explicó en su comunicado que las preguntas realizadas a jugadores y entrenador se limitaron a cuestiones deportivas después de que algunos futbolistas hubiesen recibido, según el club, presiones para posicionarse públicamente sobre asuntos extradeportivos.

La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces califican lo ocurrido de "régimen de censura". "De esta forma, impidieron que los periodistas pudiesen ejercer su trabajo y que Ximo Navarro pudiese responder a esta cuestión", sostienen.

Los tres grupos aprovechan además para trasladar su apoyo a los medios de comunicación y reivindicar su derecho a informar sobre un conflicto que afecta directamente al entorno del Deportivo.

"Enviamos nuestro apoyo a los medios de comunicación que están sufriendo ese tipo de ataques y confiamos en que puedan cumplir con su oficio en futuras ocasiones: informar de la realidad que nos afecta", apuntan.

"No existe una justificación para la censura"

El comunicado también reivindica la libertad de expresión y lanza un mensaje de ánimo a los futbolistas del Deportivo, a quienes aseguran que no quieren situar en el centro del conflicto.

Los grupos aseguran que durante las últimas semanas han actuado "con el máximo respeto" y que en ningún momento han señalado a los trabajadores del club ni a los jugadores.

"Con la dignidad por bandera, porque no vamos a permitir que pisen nuestra honra, pero no confundiremos quiénes son las personas responsables de esta situación", explican.

En este sentido, aseguran que nunca señalarán a los empleados de las oficinas, a los trabajadores que transmiten mensajes procedentes de la dirección ni a los futbolistas, y apuntan directamente a quienes consideran responsables de las decisiones adoptadas.

Niegan las acusaciones del Deportivo

La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces también responden de forma directa a las acusaciones realizadas por el Deportivo sobre los supuestos insultos y presiones a los jugadores. Los colectivos rechazan la versión ofrecida por el club y aseguran que no existe una justificación para la censura a la prensa.

"Condenamos el último comunicado publicado por la directiva. Llevamos mucho tiempo aguantando sus mentiras y observamos cómo son incapaces de reconocer sus errores", señalan.

Asimismo, niegan que se hayan producido los insultos a los que hace referencia el Deportivo y cuestionan que el club haya utilizado estos hechos para justificar la decisión de apartar de las comparecencias las cuestiones relacionadas con el conflicto de Marathón Inferior.

Una mano tendida para buscar una solución

Pese a la dureza de sus críticas, los tres colectivos terminan su comunicado ofreciendo una vía de diálogo. La petición está dirigida especialmente a Massimo Benassi, con quien pretenden sentarse para abordar la situación y encontrar una solución al conflicto.

La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces consideran que el enfrentamiento no puede prolongarse y reiteran su preocupación por el rumbo que está tomando la entidad.

"Reiteramos nuestra preocupación por el camino que está tomando la directiva e instamos al club a abandonar esta deriva", concluyen.