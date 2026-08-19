Aubameyang recoge el testigo de Lucas Pérez

Aubameyang se convirtió el pasado lunes en el primer goleador del Deportivo en su regreso a Primera. En un equipo que ha mostrado bastantes carencias de cara a portería a lo largo de la pretemporada, el gabonés asumió el rol de goleador y fichaje estrella del verano para anotar un bonito tanto en el primer encuentro de la temporada.

De esta forma recoge el testigo de Lucas Pérez. El coruñés era desde hace algo más de ocho años el último futbolista blanquiazul en ver portería en la máxima categoría. El tanto llegó en Mestalla, en la última jornada de la temporada 2017-2018. El equipo perdió por dos goles a uno y Lucas anotó el tanto en el minuto 80. De esa forma se ponía fin a una temporada horrible en la que los herculinos se quedaron a catorce puntos de la salvación.

Tras ocho años alejados de la élite, Riazor volvió a celebrar un gol de Primera. La acción ha recibido multitud de elogios por la gran asistencia de Amatucci y el fantástico control y definición de Auba.

La dirección deportiva insiste en que la delantera está cerrada pero la primera jornada evidencia que el equipo necesita algo más. Nsongo peleó y fue un buen complemento para Auba. Zaka ingresó en la segunda mitad en el terreno de juego pero apenas tuvo influencia en el equipo. En su última comparecencia Fernando Soriano aseguró que lo normal sería realizar una o dos incorporaciones en el tramo final de mercado. Una de las posiciones a reforzar apunta a ser la de central y la otra no está del todo clara, aunque los problemas físicos de Yeremay podrían inclinar la balanza hacia un jugador de banda.