Las dos caras del Deportivo en su regreso a Primera División

El primer partido de liga desde el punto meramente deportivo dejó una sensación agridulce entre la afición deportivista. Tras una buena primera mitad en la que los de Hidalgo se adelantaron en el marcador, el Elche embotelló al Dépor en el segundo acto y mereció claramente el empate. El partido era importante al tratarse de un rival que presumiblemente luchará por la permanencia.

Hidalgo apostó por meter en el once a Alti y Asp Jensen a pesar de la inactividad por problemas físicos en los últimos amistosos. Ambos lo intentaron pero no fueron los jugadores más inspirados del equipo. Una de las líneas más correctas en el primer acto fue el doble pivote formado por Amatucci y Soriano. El italiano además dejó una fantástica asistencia a Aubameyang para hacer el gol deportivista. Más allá de eso, el equipo dominaba y tenía mucho más control que un rival que solo inquietó a Leo en una acción de estrategia.

Sin embargo en el tramo final de la primera parte y durante la segunda mitad el Elche logró cambiar el sino del partido. Gonzalo Villar volvió a brillar en Riazor años después de una exhibición cuando todavía estaba en edad juvenil y su equipo se lanzó a por el empate.

Hidalgo intentó mover el banquillo pero los recambios no surtieron el efecto deseado. Ni Villares, ni Mella, ni Zaka fueron capaces de sujetar al equipo. Sorprendió además la no presencia de Gijselhart tras su buena pretemporada.

La mejor noticia es que el Dépor sumó su primer punto de la temporada aunque deberá ser más consistente en una categoría en la que se nota el salto de calidad con respecto a la temporada pasada.