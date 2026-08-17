Maratón Inferior se viste de naranja y emula a Guantánamo durante las protestas en Riazor

La grada de Maratón Inferior de Riazor se tiñó de naranja este lunes durante el partido entre el Deportivo y el Elche, en una nueva protesta de los aficionados por las condiciones especiales que afectan a esta zona del estadio.

Los seguidores acudieron al encuentro con prendas y elementos de color naranja, dando una imagen completamente diferente a la habitual en uno de los fondos de Riazor. La iniciativa buscaba visibilizar el malestar de los abonados y llamar la atención sobre una situación que, según denuncian, condiciona especialmente a los aficionados de esta grada.

La protesta no se quedó únicamente en el colorido de las gradas. Los seguidores realizaron una comparación con Guantánamo, en referencia a las restricciones que consideran que están sufriendo y a las condiciones de acceso y permanencia en Maratón Inferior.

La imagen resultó especialmente llamativa durante el encuentro, con buena parte de la grada luciendo el naranja como elemento común. De esta forma, los aficionados quisieron convertir su protesta en una reivindicación visible desde el resto del estadio.

Grada de Marathon Inferior con camisetas naranjas, desde dentro. Quincemil

Una protesta por las condiciones de Maratón Inferior

La movilización se produce en un contexto de malestar entre los abonados de Maratón Inferior por las condiciones especiales de la grada. Los aficionados han venido mostrando en los últimos días su desacuerdo con las medidas que afectan a esta zona y han decidido trasladar sus reivindicaciones al propio estadio.

El color naranja se convirtió así en el símbolo de la protesta durante el encuentro. Los aficionados de Maratón Inferior se organizaron para que la grada ofreciese una imagen uniforme y fácilmente identificable, buscando que su mensaje no pasase desapercibido.

Vista de Marathon, Preferencia y Pabellón, en Riazor. Quincemil.

La iniciativa coincide además con otras acciones de protesta protagonizadas por seguidores del Deportivo en los últimos días. El partido ante el Elche se convirtió así en el escenario de una nueva muestra de descontento por parte de una parte de la afición blanquiazul. La animación sigue en huelga, por lo que tan solo se escuchan aplausos o gritos sin continuidad durante los 90 minutos.