Malestar en la previa del Dépor por las colas: "Es increíble que valgamos para pagar, pero no para animar"

La previa del Deportivo-Elche ha comenzado este lunes con una imagen que ha provocado críticas entre parte de la afición blanquiazul: decenas de deportivistas hacen cola en las taquillas del Palacio de los Deportes para recoger sus carnés, comprar entradas o solucionar diferentes incidencias relacionadas con sus abonos.

La atención presencial se concentra en este punto, y no la Oficina de Atención al Deportivista de Riazor, algo que ha generado malestar entre algunos seguidores. Varios de ellos consideran que determinados trámites deberían poder realizarse de forma telemática, evitando desplazamientos y esperas.

Uno de los aficionados presentes es Manu, que esperaba para recoger su carné. "Es una vergüenza. Parecemos delincuentes", lamentaba durante la espera.

También Brais se encontraba en la cola después de haber completado previamente parte del proceso por internet para hacerse socio de Marathon Inferior. El deportivista había firmado online las condiciones, pero igualmente tuvo que acudir presencialmente para recoger el carné.

Desde Santa Comba para recoger el carné

La situación ha obligado a algunos seguidores a desplazarse desde otros puntos de la provincia. Es el caso de Elsa, que acudió junto a su pareja desde Santa Comba para realizar la gestión.

"Me parece increíble que les valgamos para pagar, pero no para animar", criticaba la aficionada.

Entre quienes esperaban también estaba Xabi, que había acudido para comprar una entrada para el encuentro. El aficionado cuestionaba que todavía sea necesario hacer cola físicamente cuando existen alternativas online. "Que en 2026 haya que hacer cola habiendo webs no lo entiendo", señalaba un poco confuso con el sistema de compra.

Un carné que no llegó

Otro de los casos es el de Miguel, cuyo carné físico no llegó a su domicilio. Ante esta situación, tuvo que desplazarse hasta las taquillas para pedir una entrada y poder acudir al encuentro. "Parece que lo hacen a propósito", lamentaba.

La cola reúne a deportivistas de diferentes edades y procedencias. La contemplan, por ejemplo, dos turistas, sorprendidos por la situación y por la cantidad de aficionados que esperan para solucionar sus gestiones.

Además, algunos seguidores lucen prendas y elementos de color naranja, en referencia a la protesta convocada para este lunes durante el partido contra el Elche. Otros deportivistas acuden sin distintivos relacionados con la movilización.

Mientras tanto, las taquillas del Palacio de los Deportes continúan concentrando a los aficionados que necesitan resolver sus trámites antes del encuentro. A pocas horas del inicio del Dépor-Elche, el malestar por estas gestiones se suma a la protesta prevista para esta noche en Riazor.

La OAD se trasladará al lado del Museo

El Dépor sigue reorganizando los bajos de Riazor. En las próximas fechas acometerá el traslado de la Oficina de Atención al Deportivista hasta el local que anteriormente acogía un centro médico, al lado del actual museo, abandonando su emplazamiento en la Avenida Manuel Murguía.

Del mismo modo, sigue preparando otras estancias. Hasta ocho lugares Hospitality y VIP han sido puestos en marcha en el estadio en diferentes momentos, para ampliar la captación de ingresos mediante la disputa de partidos y en días fuera de partido.

Además, la Dépor Tienda ha sido renovada por completo, con una nueva gestión de la mano de Fútbol Emotion.