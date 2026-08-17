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El fútbol de Primera regresa a Riazor después de 3019 días de ausencia
El 12 de mayo de 2018 se disputó el último partido en la máxima categoría en el que el conjunto coruñés cayó por dos goles a cuatro ante el Villarreal
El fútbol de Primera regresa a Riazor tras 3019 días de ausencia. Un triste 12 de mayo de 2018 el Deportivo disputaba en Riazor un partido ante el Villarreal que finalizaría con un dos a cuatro a favor del conjunto amarillo. Nadie en Riazor podía imaginar la larga travesía en el desierto que le esperaba a un equipo que llegó a coquetear con la cuarta categoría del fútbol español.
Hoy, 17 de agosto de 2026 el conjunto coruñés vuelve a la élite. Sin embargo el ambiente lejos de ser festivo, sigue marcado por la fractura social entre una parte importante de la afición y el club. La huelga de animación provocará que Riazor luzca de manera muy diferente a como ha hecho en las últimas ocho temporadas. La afición del Dépor sostuvo a su equipo en los peores momentos despertando la admiración del fútbol español. No importaron los descensos, decepciones y malas tardes para que la hinchada siguiera animando a los suyos de manera inquebrantable.
Tras el descenso de 2018, el equipo se quedó a las puertas del ascenso. El fatídico encuentro en Mallorca daría paso a una temporada horrible que acabaría con el equipo en Primera Federación. Albacete o Castellón son solo algunos de los ejemplos de tardes-noches fatídicas para un equipo que se pasó cuatro temporadas fuera del fútbol profesional. El ascenso volvió a dar alas a un equipo que solo necesitó dos temporadas para regresar a Primera.
El club trata de apostar por un proyecto sostenible y asentado en la élite del fútbol español. Muchos jóvenes deportivistas verán hoy por primera vez a su equipo en Primera División. El conjunto deportivista buscará una victoria en Primera que se resiste desde el 14 de abril de 2018 cuando el equipo deportivista vencía por dos goles a tres al Athletic Club de Bilbao en San Mamés.