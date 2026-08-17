Deportivo 1 - Elche 1: Leo Román y Auba no son suficientes para retener la victoria

Dépor y Elche empataron a uno en la primera jornada del campeonato de liga de Primera División. Aubameyang adelantó a los coruñeses con un golazo y Aguado empató en una segunda mitad en la que los herculinos no supieron administrar la ventaja adquirida.

El Dépor vivió una primera mitad en la que no se notó el salto de categoría. Los blanquiazules dominaron y se mostraron más activos que su rival en todas las fases del juego. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en ocasiones y los primeros avisos fueron favorables al conjunto visitante.



Primero lo intentó Ali Houary con un disparo desde la frontal que se marchaba cerca del poste. Fue la llegada previa a la ocasión más clara de los visitantes. Affengruber remataba a la salida de un córner y Leo Román hacía su primera gran parada como guardameta del Dépor.



Esos avisos sirvieron para que los herculinos sintieran que la categoría obliga a cosas diferentes a las del año pasado y poco a poco recuperaron el control del choque. A ello contribuyó Nsongo Bil que realizó una buena presión y dio el primer aviso sobre portería contraria. Un disparo fuerte y potente obligaba a Dituro a realizar una buena intervención.



Con el choque igualado llegó el momento de marcar diferencias. Y ahí aparecieron Amatucci y Aubameyang. El italiano enviaba en largo un balón que el delantero controlaba de manera deliciosa. Su disparo cruzado se alojaba en la meta ilicitana y se convertía en el primer gol en liga de los de Hidalgo.



El partido entró en una fase igualada en la que el Dépor no sufría y jugaba con el marcador. Lo más destacado fue el extraño criterio del colegiado que mostró cartulinas a Ximo y Amatucci. Con esa ventaja de un gol a cero se llegaba al descanso.

La segunda mitad nació con un sobresalto en la grada que obligó a los servicios médicos a actuar y a que el encuentro se detuviera durante un par de minutos.

En el campo, tras la reanudación el Dépor se mostró muy activo a la contra. Y ahí emergió la figura de Nsongo. Su presión y recuperación daban alas a un equipo que lo buscó con un balón en profundidad sobre Auba que cortaba bien la zaga visitante. También la tuvo Asp Jensen con un disparo que se marchaba muy cerca de la escuadra izquierda de Dituro.



Fue un espejismo antes del dominio de un Elche que se fue a por el empate. El control cambió de bando y los de Anselmi pasaron a tomar el control. Y en ese escenario apareció nuevamente Leo Román. El guardameta sacó dos goles cantados de su rival con dos intervenciones a bocajarro de las que dan puntos al equipo. Riazor valoró su actuación con cánticos de “Leo, Leo”.



El partido estaba decantado para un Elche que apretaba. Hidalgo dio entrada a Villares y Zaka para refrescar a un equipo que pedía a gritos sustituciones.



El paso de los minutos dio algo más de tranquilidad a un Dépor que generó un córner y una ocasión de Auba que acababa con un disparo muy centrado. Los minutos pasaban y el los coruñeses llegaban con ventaja al minuto 70.

El técnico deportivista introdujo más cambios e ingresaron en el terreno de juego Mella y Luismi. La exigua ventaja obligaba al Dépor a no cometer errores. Sin embargo, en la estrategia llegaría el tanto del empate. Tras un córner, una segunda jugada acababa con un buen centro y un remate de Aguado lejos del alcance de Leo Román.



Fue un jarro de agua fría para un equipo que había renunciado al ataque. Por delante quedaban quince minutos para decidir un choque igualado. Lo buscó Zaka con un disparo potente que no encontraba portería.



El choque entró en ese tramo en que ninguno de los dos quería perder el botín obtenido. Los ataques se sucedían pero siempre con las defensas bien posicionadas. Los cambios en el Dépor no surtieron el efecto deseado y el equipo no encontraba profundidad. Y en ese guion se dio por bueno un empate que permitía sumar un punto en el reestreno en Primera División.