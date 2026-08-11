El Deportivo trató de fichar a Pedri en su etapa formativa

En plena celebración y homenaje tras conseguir el Mundial, el padre de Pedri reconoce que el jugador canario fichó por la UD Las Palmas y no por el Deportivo "por cercanía"

Hay historias dentro del mundo del fútbol que permanecen ocultas y sin acceso al gran público. Por eso el día que salen a la luz sorprenden y llaman la atención a partes iguales. Una de ellas se ha dado este martes 11 de agosto en la localidad natal de Pedri González. Allí el flamante campeón del mundo recibió un merecido homenaje tras proclamarse campeón del mundo. En pleno balcón del Ayuntamiento su padre tomó la palabra y explicó cómo se fraguó su llegada a la UD Las Palmas y el interés del Dépor en hacerse con sus servicios.

"Recibimos la llamada del Tenerife, Las Palmas y del Real Madrid. Fuimos a hacer la prueba allá pero no salió porque había una nevada espantosa. Después nos llamó Las Palmas y el Dépor y decidimos irnos a Las Palmas por cercanía y para tener a la familia cerca. Además, Las Palmas que además es mejor cantera". Pedri destacó en la cantera amarilla y debutó muy joven con el primer equipo en Segunda División. El Barça se fijó en él y el resto es historia.

El jugador canario acumula ya seis temporadas en el conjunto catalán y ha sido campeón de Liga, Copa, Eurocopa y Mundial. La Champions es el gran objetivo de una generación que todavía no ha sido capaz de competir al máximo nivel en la Champions League.

En caso de haber llegado al Dépor, Pedri habría compartido camino con Yeremay. Ambos tienen muchas similitudes ya que se trata de dos jugadores nacidos en 2002 con apenas quince días de diferencia. Pedri debutó en Primera División con 18 años y Yeremay lo hará con 23. Caminos diferentes que en caso de haberse juntado podrían haber formado una sociedad espectacular en la cantera del Deportivo. Esta temporada, si las lesiones lo permiten, ambos se medirán en Riazor en un partido que se disputará el fin de semana del 29 de noviembre en Riazor.