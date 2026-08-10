Los dos partidos del Dépor en el Teresa Herrera se podrán ver en directo en la televisión

Este miércoles y jueves se disputa en A Coruña una nueva edición del trofeo Teresa Herrera. El 12 de agosto, el Dépor masculino se medirá ante el Real Madrid, mientras que el día 13 el Dépor femenino jugará contra el FC Porto. Los dos partidos se podrán seguir en directo a través de la TVG, AGalega.gal, el streaming en Youtube del Deportivo y, en el caso del encuentro masculino, en TVE.

El partido del miércoles, que comenzará a las 21:00 horas, enfrentará al Dépor y al Real Madrid, los dos clubes que más veces han optado a llevarse el trofeo de la Torre de Hércules.

Un "clásico" del torneo coruñés que enfrenta de nuevo a ambos equipos en el regreso de los deportivistas a la máxima categoría esta temporada.

Hace 25 años además que los dos equipos no se medían en Riazor en un Teresa Herrera. Esta última final fue en el 2001, cuando el Dépor ganó por un 2-1.

Este miércoles, el Dépor de Hidalgo competirá con un equipo en el que hay nuevas incorporaciones como Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp Jensen y Pierre-Emerick Aubameyang. Enfrente, el Real Madrid de Mourinho cuenta con los fichajes de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Yan Diomandé y Carlos Espí.

En la TVG, la narración del encuentro estará a cargo de Suso Iglesias con Tito Ramallo y Javier Oreiro como comentaristas.

TVE también ha promocionado la retransmisión del partido, que se producirá justo después del eclipse total de sol.

🏆Uno de los torneos más míticos del verano, el Teresa Herrera, y se enfrentan el Deportivo de A Coruña, tras volver a Primera, y el nuevo Real Madrid de Mourinho ¿Qué más se puede pedir?



⚽️El miércoles, después del eclipse, en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/7DOZzwcuDC — RTVE (@rtve) August 8, 2026

Al día siguiente, las miradas estarán puestas en el Dépor femenino.

Con el nuevo entrenador Alberto Rodríguez, el Dépor Abanca ha incorporado para la próxima temporada a la colombiana Daniela Caracas, que llega hasta el 2028, y a las canteranas Paula Redruello, Lucía Rivas y Ainoa Gómez, todas ellas campeonas de Europa sub19. Además, regresa también Marisa García.

En la TVG, este partido estará narrado desde las 17:00 horas por Roberto Carlos Carballo con Sara Gallego como comentarista.