Génova 0 - Deportivo 1: Kevin mantiene su idilio con el gol en un Dépor muy mejorado

Los blanquiazules fueron muy superiores a su rival y decantaron el choque en el tramo final tras una buena acción de Zaka que acabó con el gol de Kevin

El Deportivo se llevó el Trofeo Vincenzo Spagnolo tras superar por cero goles a uno al Génova gracias al tanto de Kevin Sánchez. Los blanquiazules completaron un notable encuentro y a las buenas sensaciones sobre el terreno de juego se unieron los primeros minutos de Angeliño, Loureiro y Mella en esta pretemporada.

Hidalgo apostó por un once con Leo Román, Noubi, Barcia, Arnau, Angeliño, Soriano, Amatucci, Villares, Noé, Nsongo y Aubameyang. Desde el primer minuto quedó claro que el encuentro poco tenía que ver con el de hace dos días ante la Fiorentina. Los coruñeses estuvieron mucho más cómodos que su rival y el centro del campo dominó con bastante claridad. Además en defensa apenas concedió ocasiones a un rival que no fue capaz de generar peligro sobre la meta de Leo Román.

Aubameyang fue el jugador más activo en ataque. El delantero tuvo dos buenas ocasiones de gol en la primera mitad aunque no fue capaz de ver portería. En la primera inició bien el sprint pero el defensa del Génova acababa llegando y cortando la pelota. En la segunda ingresó bien en el área y al tener poco ángulo prefirió buscar a Nsongo antes que disparar a puerta.

Angeliño disfrutó de sus primeros minutos con la camiseta del Dépor y estuvo muy correcto. El lateral no se complicó en exceso y acabó jugando sesenta minutos. Sin apenas tiempo para entrenar y conocer a sus compañeros, el de Coristanco dejó buenas sensaciones. También cuajaron una buena actuación los centrales. Tanto Barcia como Arnau estuvieron concentrados y muy atentos.

La primera mitad acabó con empate a cero pero sensación de cierta superioridad por parte del Dépor. Tras la reanudación ingresaron en el terreno de juego Loureiro y Mella, dos jugadores con problemas a lo largo de la pretemporada que sumaron sus primeros minutos. En el caso de Mella su recuperación es una de las mejores noticias que nos deja la pretemporada tras varios meses alejado de los terrenos de juego por lesión. El canterano se mostró incisivo y fue un peligro por banda derecha. También pudo marcar en un gran desmarque y control pero finalmente no lograba ver portería.

A pesar de ello el Dépor se mostraba todavía más superior a su rival y generaba llegadas peligrosas con cierta periodicidad. El Génova no era capaz de pisar el área de Leo Román. Los cambios no bajaron el ritmo de un equipo que haría el gol en el tramo final de partido. Gran recuperación de Zaka, buena conducción y magnífica asistencia para que Kevin Sánchez anotara en el mano a mano con un disparo raso y ajustado.

El gol era el premio al buen hacer de un Dépor que despide la gira italiana con un triunfo importante para reforzar su moral. El encuentro nos dejó los primeros minutos de Angeliño, Loureiro y Mella y la gran complicidad en la dupla Amatucci - Soriano. A nueve días para el debut liguero, los blanquiazules meten una marcha más en su puesta a punto y demuestran una buena puesta a punto. El próximo miércoles disputará su último amistoso ante el Real Madrid en el Teresa Herrera.