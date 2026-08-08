El Deportivo investiga los disturbios que tuvieron lugar en Génova con ultras del equipo local

El Deportivo ha emitido un comunicado este sábado a raíz de los disturbios que tuvieron lugar anoche en el centro histórico de Génova, donde el equipo juega esta tarde, indicando que se encuentra "recabando información sobre lo sucedido" y "en contacto con las autoridades y organismos competentes".

Según las primeras informaciones publicadas por Il fatto quotidiano, un grupo de ultras del Genoa atacó a unos seguidores del club blanquiazul.

En su escrito, el Dépor ha manifestado su "condena firme y absoluta de cualquier acto de violencia, intimidación o alteración del orden público".

"Este tipo de comportamientos no representan los valores del RC Deportivo ni al deportivismo, y resultan contrarios a los principios de respeto, convivencia y responsabilidad que esta institución defiende dentro y fuera de los estadios", continúa el comunicado.

En algunas imágenes recopiladas se ve tanto a seguidores del Genoa como del Dépor, por lo que el club coruñés ha informado de que "en caso de confirmarse la participación de personas vinculadas al entorno del RC Deportivo, el Club valorará, en el marco de la legalidad y de sus competencias, la adopción de las medidas que correspondan".

El club concluye su comunicado reiterando su "compromiso con un fútbol basado en el respeto y la convivencia" y reiterando que "cualquier manifestación de violencia es incompatible con los valores de esta institución".