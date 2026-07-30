El Deportivo pone a la venta las entradas para los Trofeos Teresa Herrera masculino y femenino en A Coruña

El RC Deportivo ha puesto este jueves a la venta las entradas para las ediciones masculina y femenina del Trofeo Teresa Herrera, que se disputarán los próximos 12 y 13 de agosto en ABANCA-RIAZOR.

La 81ª edición masculina enfrentará al Deportivo y al Real Madrid CF el miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas, mientras que la 14ª edición femenina medirá al Dépor ABANCA con el FC Porto el jueves 13 de agosto a las 17:00 horas.

Los abonados del club podrán acceder al encuentro del primer equipo masculino directamente con su carné y, además, disfrutarán de un periodo de compra preferente de entradas hasta las 19:00 horas del viernes 31 de julio.

Las localidades ya pueden adquirirse a través de la plataforma de venta de entradas del Deportivo y también estarán disponibles en las taquillas del Palacio de los Deportes, que abrirán el 12 de agosto desde las 18:00 horas y el 13 de agosto desde las 15:00 horas.

Como incentivo para asistir al partido del Dépor ABANCA, el club regalará a los espectadores una entrada gratuita para el Dépor Museo & Tour, que podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026.

Por otra parte, los abonados que no puedan acudir al encuentro del primer equipo masculino podrán liberar su asiento a través de la aplicación oficial del club o de la plataforma habilitada para ello. Si la localidad es vendida, recibirán el 50% del importe de la entrada.