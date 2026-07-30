El Dépor estrena "Voa", el nuevo himno de Xoel López con la colaboración de la Sinfónica y Susana Seivane

El Deportivo presentó este jueves "Voa", el nuevo himno oficial del club, una de las iniciativas más destacadas de la celebración de su 120 aniversario y una pieza que nace con la vocación de acompañar al deportivismo durante las próximas décadas. La composición, creada por el músico coruñés Xoel López, se estrenará en las horas previas al Trofeo Teresa Herrera, aunque el club todavía no ha concretado el momento exacto de su lanzamiento.

Lejos de plantearlo como una simple canción conmemorativa, el Deportivo quiso presentar el proyecto como un nuevo símbolo de su identidad. Así lo explicó el director de marca del club, Borja Calvo, que enmarcó el himno dentro del proceso de evolución que la entidad viene desarrollando en los últimos meses.

"Nace para permanecer", resumió Calvo al inicio de su intervención. Según explicó, el objetivo nunca fue cambiar la esencia del Deportivo, sino reforzar aquello que ha definido al club desde su fundación. "Una marca está viva y debe evolucionar. No se trata de modificar lo que somos, sino de fortalecer nuestra esencia y los valores que pasan de generación en generación. Eso es ser del Dépor", afirmó.

Una nueva identidad para un club con 120 años de historia

El responsable de marca recordó que el himno es solo una pieza más de un trabajo más amplio que busca construir una identidad visual y emocional coherente.

En ese proceso situó la actualización del nombre oficial del club con el topónimo elegido mayoritariamente por los aficionados, la evolución del escudo presentada hace unos meses, la renovación de la paleta de colores y de las tipografías o la creación de un universo gráfico reconocible.

"Una marca no es únicamente un nombre o un escudo. También es lo que transmite, lo que hace sentir y la forma en la que las personas se reconocen a través de sus símbolos", explicó.

Por eso, añadió, el himno era un elemento imprescindible dentro de esa estrategia. El club buscaba una composición profundamente vinculada a A Coruña y a Galicia, pero con capacidad para representar al deportivismo allí donde esté.

Para ello recurrió a Xoel López, una elección que, según Calvo, fue casi natural. "Su calidad musical, su sensibilidad y su capacidad para emocionar eran fundamentales. Además, reúne dos características que buscábamos: tiene unas raíces muy profundas en esta tierra y, al mismo tiempo, una trayectoria con proyección universal".

Desde el primer momento, el Deportivo descartó que fuese un proyecto individual. La intención era construir una obra colectiva que reflejase la riqueza musical gallega y que reuniese voces de procedencias muy distintas, desde la música tradicional hasta la clásica, pasando por colectivos populares estrechamente ligados al club.

"Llevaba años escribiendo este himno sin saberlo"

Si alguien vivió el proyecto de forma especialmente intensa fue Xoel López. El músico reconoció que la propuesta llegó en uno de los momentos de mayor carga de trabajo de los últimos años, pero confesó que nunca se planteó rechazarla.

"Fue como si estuvieras a punto de casarte y, de repente, conocieras a la mujer de tu vida", bromeó para explicar cómo cambió por completo sus planes cuando recibió la llamada del Deportivo.

Recordó que se encontraba regresando de Madrid, después de una entrevista en TVE, cuando recibió la propuesta. Aquella misma noche, impulsado por la emoción, escribió cerca del 90% de la letra. Al día siguiente comenzó a trabajar en la música y apenas dos días después ya existía una primera maqueta.

Nacido en sus recuerdos de juventud

Para el artista, la canción nace de sus propios recuerdos de infancia y juventud, de los domingos en Riazor, de los partidos del Fabril y de la ciudad en la que creció antes de marcharse con 20 años.

"El Dépor forma parte de quién soy. Quería hablar de aquellas tardes de fútbol, de la gente con la que las viví, de lo que significaba para mí, pero también de lo que representa el Deportivo para muchísimas personas".

Durante el proceso creativo descubrió además un vínculo familiar que desconocía: uno de sus tatarabuelos había sido directivo del club. Un hallazgo que, según reconoció, terminó de reforzar el componente emocional del proyecto.

Un himno para cantar en Riazor

Aunque admitió que uno de los referentes que tenía en mente era el mítico "You'll Never Walk Alone", Xoel López dejó claro que nunca quiso imitar ningún otro himno. "Pensaba en esa capacidad que tienen algunas canciones para ser cantadas por todo un estadio, no en copiar ningún modelo", explicó.

El resultado lleva por título "Voa", una palabra que le vino a la cabeza al recordar una pancarta que había visto en Riazor con el mensaje "Voa, Dépor, voa". Aquella imagen acabó convirtiéndose en el nombre de una composición concebida para acompañar al equipo independientemente de la categoría en la que compita.

"Cuando empecé a escribirla estábamos en Segunda y no sabíamos qué iba a pasar. Yo he visto al Dépor en Primera, en Segunda, en Segunda B o en Primera Federación. Este himno está hecho para el Deportivo, no para una categoría", afirmó. El músico reconoció que probablemente nunca había dedicado tantas horas a una sola canción.

"He sentido la responsabilidad de escribir para toda una ciudad y para generaciones de deportivistas. La semana pasada entregamos la versión definitiva y terminé agotado, pero ha merecido completamente la pena".

La producción se desarrolló junto al músico Adrián Seijas, con una idea clara desde el principio: que la canción funcionase en un estadio y pudiera ser interpretada por miles de personas al mismo tiempo.

Una obra colectiva con sello gallego

Uno de los aspectos más destacados del nuevo himno es la cantidad de colaboradores que han participado en su grabación. La Orquesta Sinfónica de Galicia aporta la dimensión sinfónica de la composición. Una de sus integrantes, Caroline, explicó que para ella había sido una experiencia especialmente emotiva por el vínculo que mantiene con la ciudad desde que llegó a A Coruña, en la época del Súper Dépor de jugadores como Fran o Luque.

También tiene un papel protagonista la música tradicional gracias a Xacarandaina. Su directora, Ana Edreira, agradeció al club y a Xoel López haber contado con la asociación. "Que nuestra música y nuestra cultura formen parte de este himno nos parece precioso. Somos deportivistas y cuando recibimos la llamada no tuvimos ninguna duda", aseguró.

La gaita de Susana Seivane tampoco podía faltar. La artista explicó que fue ella misma quien se puso en contacto con el equipo cuando supo que se estaba preparando el nuevo himno. "Le dije que no podía faltar una gaita", contó entre risas. Después de escuchar la composición, aseguró haber sentido "piel de gallina" y destacó especialmente la presencia de la música tradicional dentro de la obra. "Es un himno muy trabajado, con mucha identidad. Creo que la gente va a alucinar cuando lo escuche".

El proyecto también quiso representar el ambiente de las gradas. Ahí aparece Kilomberos de Monte Alto, que este año cumple 35 años animando al Deportivo. Su presidenta, Chus, destacó el orgullo que ha supuesto participar en una grabación de estas características. "Aquí estamos rodeados de grandes profesionales, pero todos somos iguales cuando se trata de animar al Dépor. Para nosotros fue un reto grabar en un estudio así y hacerlo para nuestro equipo todavía lo hace más especial", explicó.

También intervino Pablo Carballiño, director del coro infantil participante en el proyecto. Contó que la noticia fue recibida "como una bomba" por los jóvenes integrantes y que incluso algunos estudiantes que viven fuera de A Coruña quisieron regresar para formar parte de la grabación.

Xoel López durante la presentación. RC Deportivo.

Grabado entre A Coruña, Oleiros, Madrid... y el salón de casa

El proceso de producción se desarrolló durante varias semanas y en distintos lugares. Xoel López explicó que algunas partes se grabaron en Oleiros, otras en estudios de A Coruña, mientras que algunas colaboraciones llegaron desde Madrid. Incluso parte del trabajo se realizó en el propio domicilio del músico. "Está hecho con muchísimo sentimiento. Es un himno hecho por deportivistas para deportivistas", resumió.

El estreno tendrá lugar en las horas previas al Trofeo Teresa Herrera, aunque el club mantiene por el momento en secreto el formato elegido para su presentación.

El club aspira a crear un símbolo capaz de trascender el 120 aniversario y de acompañar al deportivismo durante las próximas décadas. Ese es, según insistieron tanto el club como Xoel López, el verdadero objetivo del proyecto: que el himno deje de ser una novedad y acabe convirtiéndose en una tradición que pase, como el propio sentimiento blanquiazul, de generación en generación.