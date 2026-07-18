Aubameyang ya está en A Coruña: el fichaje estrella del Deportivo desata la expectación en Alvedro

Pierre-Emerick Aubameyang ya está en A Coruña. El flamante fichaje del Deportivo aterrizó este sábado en el aeropuerto de Alvedro, donde fue recibido entre un aluvión de periodistas y cámaras que aguardaban su llegada para captar las primeras imágenes del delantero gabonés como nuevo futbolista blanquiazul.

La expectación fue máxima desde mucho antes de que el vuelo tomase tierra. Decenas de profesionales de los medios de comunicación se concentraron en el aeropuerto herculino a la espera de la llegada del veterano atacante, protagonista del movimiento más mediático del verano para el conjunto coruñés.

La llegada de Aubameyang se produce apenas unas horas después de que el Deportivo oficializase su incorporación. El anuncio se hizo público en la noche del viernes, poniendo fin a varios días de rumores y adelantos que ya apuntaban a un desenlace positivo en una operación que, hasta hace apenas unos días, parecía muy complicada.

A sus 37 años, el internacional gabonés aterriza en Riazor avalado por una dilatada trayectoria en la élite del fútbol europeo. En su carrera ha defendido las camisetas de clubes como el AC Milan, el Borussia Dortmund, el Arsenal o el FC Barcelona, equipo con el que disputó la segunda mitad de la temporada 2021-2022, en su última experiencia en LaLiga.

Con su llegada a la ciudad, Aubameyang iniciará en los próximos días su integración en la disciplina deportivista y se pondrá a las órdenes de Antonio Hidalgo para comenzar la pretemporada con el resto del grupo. El delantero se convierte así en la gran referencia del nuevo proyecto blanquiazul y en el fichaje llamado a ilusionar a una afición que sueña con una temporada ambiciosa tras el regreso del club al fútbol profesional