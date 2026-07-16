Aubameyang: Un fichaje de Champions para el nuevo Deportivo

El Deportivo ha revolucionado el mercado de fichajes con Pierre-Emerick Aubameyang. A falta de firma pero con el acuerdo total con el jugador y el Olympique de Marsella, el conjunto coruñés logra de esta forma el nombre de ensueño que se había marcado como objetivo en su regreso a la máxima categoría. Con 37 años recién cumplidos, el atacante aterriza en A Coruña tras lograr diez goles en liga francesa y tres en Champions la temporada pasada.

El delantero ha sido uno de los mejores atacantes de Europa en las últimos años. De hecho en catorce de las últimas quince temporadas ha logrado un mínimo de diez goles en liga en todos los equipos en los que ha militado. Su gran explosión llegó en el Saint-Etienne en la campaña en 2011-2012 con 16 goles. La siguiente temporada logró 19 y el Borussia se lanzó a por su fichaje. En Alemania consiguió 98 goles en cuatro temporadasy media en la Bundesliga, datos que provocaron que el Arsenal apostara fuertemente por él.

En la Premier su leyenda se agrandó con 68 goles en liga en otras cuatro temporadas y media. El Barça alcanzó un acuerdo con el gabonés en febrero de 2022 anotando once goles en sus diecisiete encuentros ligueros con la camiseta azulgrana. Entre ellos destaca un hat-trick al Valencia o los dobletes ante Real Madrid y Celta. Tras esos meses en la liga española firmó por el Chelsea. Fue la temporada 2022-2023, sin duda la peor como profesional ya que sólo consiguió un gol y apenas gozó de cinco titularidades.

Lejos de pensar que su retirada estaba cercana, Aubemayang se marchó al Olympique de Marsella donde anotó 17 goles en liga. Tras una aventura en Arabia regresó la temporada pasada al equipo francés y firmó otros diez goles en liga y tres en Champions. Su trayectoria avala la calidad de un futbolista que siempre ha destacado por su velocidad y gran olfato goleador. Su incorporación es un golpe encima de la mesa y un mensaje claro de que este equipo ha llegado para quedarse en la élite del fútbol español.