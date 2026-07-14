La alcaldesa de A Coruña tras la polémica subida de los abonos del Dépor: "Hay que tener sensibilidad con las familias"

La campaña de abonos del Dépor para su regreso a la Primera División ha llegado con polémica por las subidas en los precios, que oscilan entre los 320 euros en Pabellón Inferior y los 880 euros de Tribuna Superior; más de un 50% respecto a la temporada anterior en muchas de las gradas.

Preguntada por ello esta mañana, la alcaldesa Inés Rey explicó que "desde mi punto de vista personal debería haberse comunicado mejor. Es normal estando en Primera que cambien las condiciones, pero considero que a la masa social hay que tratarla en igualdad y que hay que tener sensibilidad social con las familias a la hora de establecer las subidas".

La regidora reconoció la "carga económica" que muchas familias con niños y niñas ahora no podrán asumir.

Rey también subrayó como la afición y las familias blanquiazules "han trabajado en Primera RFEF y en Segunda para mantener la afición y para perpetuarla" y que esto ahora debería tener "un reflejo en estos importes".

"De la misma manera que hay familias enteras que han animado al equipo contra el Arenteiro, también querrán animar contra el Barça o el Madrid. Creo que se podría tener más sensibilidad en ese sentido", apuntó.

De todas formas, recordó que el Concello simplemente cede el uso del estadio municipal de Riazor y que "la relación entre el club y los abonados corresponde al club y a los abonados".

Soriano declara que "todas las decisiones que se toman se hacen pensando en el deportivismo"

También este martes se ha pronunciado al respecto el director deportivo del primer equipo masculino, Fernando Soriano.

En una rueda de prensa en la que repasó la actualidad del Deportivo, Soriano declaró que "todas las decisiones que se toman se hacen pensando en el deportivismo en general. La unión es clave para luchar por los objetivos que nos marcamos".

Además de las subidas de precios, el cambio en las condiciones para los asistentes en la grada de Marathon ha motivado una manifestación convocada por las peñas este jueves.

En su intervención, el director deportivo aseguró estar "convencido de que se encontrarán puntos de encuentro. Desde que estoy aquí no he visto ni un solo reproche a los jugadores y la afición nunca ha fallado. Son un valor fundamental y estoy seguro de que seguirán ahí".