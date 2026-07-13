El Deportivo se hace en propiedad con el jugador danés de 20 años que llega procedente del Bayern de Munich y firma hasta 2031

Asp Jensen es nuevo jugador del Deportivo. El futbolista danés llega procedente del Bayern de Munich y firma un contrato de cinco años hasta 2031. El joven jugador de 20 años se formó en las categorías inferiores del conjunto alemán con el que debutó en Bundesliga con solo 18 años. Además es internacional danés sub16,17 y 18. Con el filial del Bayern disputó 36 partidos donde logró siete goles y repartió trece asistencias.

El joven futbolista llega tras militar la pasada temporada en el Grasshopper suizo. Jugó un total de cuarenta partidos oficiales con nueve goles y seis asistencias. Los coruñeses incorporan de esta forma a un jugador con poca experiencia pero gran proyección. En el vídeo de presentación el jugador posa en Riazor con la nueva camiseta del Deportivo.

El mediapunta danés se convierte de esta forma en el quinto fichaje del equipo blanquiazul tras Leo Román, Gijselhart, Ede y Amatucci. Es obvio que el club ha buscado un perfil muy concreto en su regreso a Primera División: talento joven del fútbol europeo que se pueda revalorizar. La dirección deportiva sigue peinando el mercado en busca de lateral izquierdo, central, extremo y delantero.

Además la operación salida también se encuentra algo atascada. Con las salidas confirmadas de Petxarromán y Luis Chacón, el club trabaja en la salida de más futbolistas que no entran en los planes de Antonio Hidalgo como Moha Bouldini. La dirección deportiva también tendrá que aligerar el centro del campo, demarcación que en estos momentos cuenta con un gran excedente de jugadores.

La plantilla del Deportivo arrancó este lunes su segunda semana de trabajo. El equipo jugará además este sábado el primer amistoso de la pretemporada ante el Compostela, un choque que servirá para ver el estreno de algunos de los nuevos fichajes del equipo.