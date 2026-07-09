Oficial: Lorenzo Amatucci es nuevo jugador del Deportivo

El Deportivo ha hecho oficial la llegada de Lorenzo Amatucci. El joven centrocampista italiano llega al conjunto blanquiazul desde la Fiorentina y tras haber militado cedido el año pasado en la UD Las Palmas. Firma un contrato de dos temporadas hasta 2028.

La entidad herculina no habla de cantidades de traspaso aunque desde Italia diferentes medios apuntan a una cantidad de dos millones de euros más variables.

Tal y como avanzó Quincemil este miércoles, los agentes del futbolista llegaron este miércoles a Coruña para acompañar al jugador en los últimos trámites. En la plantilla coincidirá con su compatriota Giacomo Quagliata, que en el primer vídeo publicado por el club aparece dándole la bienvenida.

Amatucci se convierte en el cuarto fichaje del club para esta temporada tras las llegadas de Leo Román, Ede. y Gijselhart. Operaciones como la del danés Jensen están muy avanzadas y podría ser el siguiente jugador en llegar al Dépor.