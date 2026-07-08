El deportivismo estalla por los precios de los abonos: "Las subidas que superan el 60% están fuera de lugar"

El Deportivo ha presentado esta tarde su campaña de abonados para la temporada 2026-2027, marcada por una notable subida de precios con respecto al pasado curso. Los nuevos abonos para Primera División oscilan entre los 320 euros de Pabellón Inferior y los 880 de Tribuna Superior, un incremento que no ha tardado en generar las primeras reacciones entre la afición en las redes sociales.

La Federación de Peñas ha compartido un comunicado a través de redes sociales en el que muestra su "entendimiento" por la subida de precios, pero muestra su enfado porque algunas "superen el 60%" están fuera de lugar. Por lo que señalan al club por no cuidar al deportivismo: "Es respetar a quien nunca dejó de estar. El Dépor somos nosotros".

Onte foi a quenda de Maratón Inferior. Hoxe tócalle pasar por caixa a toda a afección.



Entendemos unha actualización dos prezos, pero as subas que superan o 60% están totalmente fóra de lugar.



Coidar o deportivismo é respectar a quen nunca deixou de estar.



O Dépor somos nós. pic.twitter.com/xiht2x2XH0 — Federación de Peñas Deportivistas🍍 (@fpdeportivistas) July 8, 2026

Algunos aficionados mostraban en X comprender la subida de precios por parte del club. "Tenemos que entender que no es lo mismo ver al Dépor contra el Burgos o Ceuta que contra el Barça, Madrid o Celta", señala un usuario.

Sin embargo, otros no dudaban en enseñar su descontento: "Tratádesnos como criminais e cobrádesnos como se fósemos da lista Forbes, ide á merda, deciades un 30% de subida e a min súbeme un 43%, si sabedes contar, non volvades contar comigo, de ir a Ourense a ver un amistoso ou a Valladolid, no seu momento a Salamanca, Castellón...".

De esta misma forma más aficionados mostraban su rechazo a los nuevos precios: "Lo único que consigue el club con esta subida desmesurada de los abonos es que la gente que estaba pensando en comprar la camiseta original de este año, definitivamente se vaya a comprar una réplica".

La polémica continúa después de que el club diese a conocer ayer a los socios de Maratón Inferior el proceso de renovación de sus abonos. Uno de los aspectos más llamativos es que los socios tendrán que renovar su abono de manera presencial en la OAD y no de forma online como el resto de abonados. Además, cada uno deberá acudir con su identificación oficial en vigor y el club podrá conservar una copia o imagen de dicho documento. También deberán firmar la Declaración de Aceptación Expresa de las Condiciones Particulares del Abono.

Precios de los abonos del Deportivo de A Coruña para la temporada 2026-2027

Esta es la tabla con todos los precios de los abonos del Deportivo para la temporada 26-27