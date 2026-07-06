Amatucci y Bright Ede se acercan al Deportivo

El conjunto coruñés ultima los detalles del traspaso del centrocampista de la Fiorentina mientras que el joven central se encuentra en A Coruña a la espera de hacer oficial su llegada

El Deportivo trabaja en la operación llegada para que Antonio Hidalgo pueda tener a su disposición a la mayor parte posible de la plantilla en este inicio de pretemporada. El club está buscando un perfil muy concreto de jugador: joven y con posibilidades de revalorizarse. Tras el éxito de Lucas Noubi, el club peina el mercado europeo en busca de talento joven. Y en esa ecuación aparecen dos nombres que cada vez están más cerca del Deportivo: Lorenzo Amatucci y Bright Ede.

El italiano destacó esta temporada en la UD Las Palmas siendo un pilar fundamental para Luis García. El futbolista de 22 años jugó 42 partidos con el conjunto amarillo aunque es propiedad de la Fiorentina. El centrocampista busca una salida y el periodista Matteo Moretto adelantó el acuerdo total entre Dépor y jugador. La entidad herculina estaría cerca de llegar a un acuerdo con la Fiore en una operación que se cerraría sobre los cuatro millones de euros.

El otro nombre que ha salido en las últimas horas es el de Bright Ede. El joven central de hecho se encuentra alojado en un conocido hotel de A Coruña mientras negocia su posible incorporación al equipo. El Dépor no confirma por el momento el acuerdo aunque la negociación estaría bastante avanzada. El central fue relacionado la temporada pasada con el Chelsea o el Manchester United pero prefirió mantenerse un año más en el Motor Lublin. Se trata de un futbolista de 19 años que la pasada temporada disputó un total de once encuentros en la máxima categoría de Polonia.

El Dépor acelera y sigue priorizando por el momento la incorporación de jóvenes jugadores mientras trabaja también en la operación salida.Chacón y Petxarromán son los jugadores más próximos a poder salir a Valladolid y Ceuta, respectivamente. Otro futbolista con contrato y en la rampa de salida es Bouldini. También se busca destino para canteranos como Rubén López o Diego Gómez.