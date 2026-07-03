Oficial: El Deportivo paga 9 millones de euros para hacerse con los servicios de Leo Román

Mensaje potente el que lanza el Deportivo tras pagar la cláusula de rescisión de Leo Román. El guardameta llega al Deportivo a cambio de nueve millones de euros y firma un contrato de cinco temporadas con la entidad herculina. De esta forma el conjunto coruñés da por cerrada la portería con un movimiento ambicioso. A sus 26 años, Leo aterriza en A Coruña tras estrenarse como portero de la Selección hace un mes en Riazor en el amistoso ante Irak. El guardameta conjuga la experiencia y juventud ideales para acometer este importante fichaje.

De esta manera la portería estará defendida por Leo Román, Álvaro Ferllo y Germán Parreño, tres guardametas de garantías para un Dépor que sueña con asentarse de nuevo en la élite del fútbol español. Germán fue uno de los héroes del ascenso a Segunda. Tras una temporada en el banquillo a la sombra de Helton, el ilicitano recuperó el año pasado la titularidad y cuajó una gran primera vuelta. A pesar de ello el club optó por una nueva incorporación en invierno y fichó a Álvaro Ferllo. El portero fue decisivo en el tramo final convirtiéndose en un gran especialista en para penaltis. El club eleva ahora el nivel de exigencia haciéndose con los servicios de Leo Román, portero que cuajó una gran temporada en el Oviedo hace tres temporadas. Este año fue titular en el Mallorca y aunque no pudo evitar el descenso, fue uno de los jugadores más destacados.

El Deportivo explica su fichaje

El conjunto blanquiazul ha querido detallar algunas claves del fichaje de Leo Román por el Deportivo. La entidad herculina asegura que su base de datos ha sido clave a la hora de llevar a cabo su fichaje. Destacan su gran temporada en el Oviedo, solo superado por el actual portero del Barcelona Joan García. Leo es considerado un portero capaz de convivir con la presión, aspiraciones, exigencia y un entorno emocionalmente fuerte. En una comparativa de datos, Román aparece como un top 4 de porteros de Primera División que más goles han salvado para su equipo esta temporada.

El Deportivo se basa también en la surrealista situación que vivió la portería del equipo en su última experiencia en Primera División. En la temporada 2017-2018 la inestabilidad en esa demarcación acabó con un total de cinco porteros diferentes a lo largo de la temporada. Leo llega además tras debutar con la Selección española en Riazor. El mensaje que lanza el club al mercado es de ser de nuevo un destino muy atractivo para jugadores con margen de crecimiento y dispuestos a ayudar en la consolidación del equipo en la élite.