El Deportivo y HM Hospitales firman un acuerdo hasta el 2028

El Deportivo tiene nuevo proveedor médico oficial. El club blanquiazul y HM Hospitales han firmado un acuerdo con vigencia hasta el 2028.

La colaboración se ha cerrado en un acto celebrado en el estadio de Riazor.

Allí, el director médico de HM Hospitales de Galicia, Pablo Asensio, y el consejero del RC Deportivo, Carlos Ballesta, han ratificado una colaboración estratégica por la que el club tendrá a su disposición al equipo de profesionales, tecnología diagnóstica y servicios asistenciales de HM Modelo para todos sus jugadores y jugadoras.

El acuerdo también establece una colaboración en iniciativas para la promoción de la vida saludable, prevención y divulgación de mensajes relacionados con la salud y el deporte.

En palabras de Asensio, "este acuerdo refleja la apuesta de HM Hospitales por el deporte como herramienta de promoción de la salud y por el apoyo a instituciones que representan valores como el esfuerzo, la dedicación y la superación. Además, une a dos entidades históricas de A Coruña comprometidas con el bienestar y el desarrollo de su entorno".

Por parte del club deportivista se ha valorado a los hospitales como un aliado estratégico.

Este no es el primer acuerdo entre ambas entidades. Ambos habían colaborado previamente como harán desde ahora y hasta el 2028.