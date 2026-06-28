El Dépor volverá a Vilalba para medirse al Lugo en el cuarto amistoso de pretemporada

El Deportivo de A Coruña tiene marcado en rojo una nueva parada de su preparación estival en uno de sus escenarios más habituales de los últimos años. Vilalba volverá a recibir al conjunto blanquiazul en plena pretemporada.

El encuentro se disputará el miércoles 29 de julio a las 19:30 horas en el campo de A Magdalena, donde el Dépor se medirá al CD Lugo en un amistoso que forma parte del calendario de preparación del equipo.

El choque se convierte en una de las citas ya consolidadas del verano deportivista, un regreso a un estadio que en varias ocasiones ha servido como punto de encuentro entre el equipo y su afición durante la pretemporada, en un ambiente siempre muy participativo.

El partido llega además en un momento en el que el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo continuará afinando su puesta a punto. El objetivo es acumular minutos de competición y seguir ajustando automatismos antes del inicio liguero.

Este amistoso se suma a un calendario veraniego que ya incluye el duelo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere y las dos pruebas internacionales en Italia frente a la ACF Fiorentina y el Genoa CFC, con escenario en el histórico Stadio Luigi Ferraris. Falta por confirmar la fecha del Trofeo Teresa Herrera, en el que se trabaja para que el Real Madrid sea el rival.