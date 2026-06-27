El exentrenador del Deportivo Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon

El fútbol español ha recibido este sábado la noticia del estado de salud de Joaquín Caparrós, exentrenador del Deportivo y actual presidente de honor del Sevilla FC, tras confirmarse que ha sido diagnosticado de cáncer de colon.

El club hispalense ha querido transmitir públicamente su respaldo al técnico andaluz a través de un comunicado en el que destaca que ya se encuentra bajo tratamiento médico, acompañado en todo momento por su entorno más cercano.

En dicho mensaje, el Sevilla FC subraya el afecto y la unión de toda la afición: "El Sevilla FC desea transmitir su máximo apoyo y cariño a nuestro presidente de honor, Joaquín Caparrós", señalando además que el exentrenador cuenta con el apoyo de familiares, amigos y del sevillismo.

La entidad añade su deseo de una pronta recuperación para quien consideran una figura muy querida del club, destacando su carácter: "Tirará de su casta y coraje habituales", en referencia a su trayectoria y personalidad competitiva.

El diagnóstico ha generado numerosas muestras de ánimo en el entorno del fútbol español, donde Caparrós es una figura ampliamente respetada por su extensa carrera en los banquillos.