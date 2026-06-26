El Dépor habilita en A Coruña un punto de recogida de enseres para Venezuela

El Dépor ha anunciado esta tarde que establece un punto de recogida de enseres en ayuda a Venezuela en la DéporTienda ubicada en el estadio de Riazor.

La recogida de donativos estará activa este sábado, de 10:00 a 18:00 horas, y el domingo de 10:00 a 15:00 horas. El acceso será por la grada de Pabellón, en la puerta junto a la tienda.

Entre los enseres que se pueden donar y que se enviarán a Venezuela, para ayudar a su población tras el doble terremoto que se produjo en la madrugada del jueves, están ropa en buen estado, especialmente infantil, o medicamentos y utensilios de primeros auxilios como guantes, gasas, alcohol o tiritas.

Además, se piden también pañales infantiles y de adultos y alimentos no perecederos.

La iniciativa del club se suma a otras que ya se han organizado por la ciudad.

Varios locales que se han coordinado para actuar como centros de acopio en A Coruña son Sky Barber Shop, Perrito Loco, Mr Ollie Burgers, Buen Rollo y Chipi Coruña, además de los distintos locales de The Gold en la calle Barcelona, la calle Nueva y Santa Cruz (Oleiros).