Imagen de un entrenamiento del Mirandés en el Dépor Training Center, con la lona sin el L en A Coruña.

Imagen de un entrenamiento del Mirandés en el Dépor Training Center, con la lona sin el L en A Coruña.

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Deportivo

Los diferentes colectivos de A Coruña se posicionan: Real Club Deportivo ¿De La, De A o Da? Coruña

Algunos de los principales actores sociales muestran su adhesión a las propuestas del Dépor para cambiar su nombre oficial, que se vota mañana

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Algunos de los principales actores sociales de A Coruña se han manifestado públicamente por su elección como nueva denominación del Real Club Deportivo, a escasas horas de que el club inicie el proceso de votación vinculante que se desarrollará de forma telemática entre los días 17 y 21 de junio, con un proceso telefónico para las personas mayores de 61 años.

La afición del Deportivo durante un partido.

Así, la Federación de Peñas ha emitido un comunicado junto a Riazor Blues, Old Faces y el colectivo Aquí tamén se fala galego donde muestran su clara adhesión a que el nombre sea Real Club Deportivo Da Coruña.

"O Deportivo e a cidade da Coruña levan case 120 anos camiñando xuntos. Medraron da man, partillando alegrías e derrotas e construíndo unha identidade recoñecida en todo o mundo. Por iso chegou o momento de que o nome do noso club estea en plena harmonía co nome oficial da cidade que o acolle e que o viu medrar", inician el comunicado.

"Animamos a toda a masa social deportivista a participar nesta consulta histórica e a votar pola opción que une identidade, respecto e coherencia: Votar por Real Club Deportivo da Coruña é respectar a historia e proxectala cara o futuro. É reforzar o vínculo entre o club, a cidade e a súa xente. É afirmar con orgullo quen somos e de onde vimos", argumentan.

"Por iso, por respecto á nosa identidade e con orgullo e coraxe, entre o 17 e o 21 de xuño é o momento de facernos ouvir a nosa voz. Vota pola forma galega: Real Club Deportivo da Coruña", finalizan en su exposición.

Miembros del gobierno municipal, como el teniente de alcaldesa José Manuel Lage Tuñas, se manifestaron en su momento a favor de la fórmula en gallego.

Otros actores apuestan por mantener la forma en español

No obstante, esta postura ha encontrado algunas respuestas. Ya hace algunas semanas el exalcalde de A Coruña, el socialista Paco Vázquez, se manifestó en contra de adoptar la nomenclatura en gallego.

Esta postura es compartida por el partido político VOX, que ha publicado en su perfil de X un cartel con el texto "nuestro Dépor, club reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Fuerte, con carácter e Historia. Así, Historia con mayúsculas. De días gloriosos y otros no tanto, parte de nuestras vidas. Mañana comienza el plazo para cambiarle no solo el nombre, sino parte de su identidad".

La infografía compartida muestra el nombre actual, con siete títulos oficiales, y la propuesta en gallego, con cero títulos.

A esta publicación respondió el concejal del BNG en A Coruña, David Soto, afirmando que "Queres mandar a esta tropa ao contenedor verde? Mañá podes facelo, votando polo uso do topónimo oficial no nome do noso club. O Dépor é da Coruña!!!"