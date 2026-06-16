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Los diferentes colectivos de A Coruña se posicionan: Real Club Deportivo ¿De La, De A o Da? Coruña
Algunos de los principales actores sociales muestran su adhesión a las propuestas del Dépor para cambiar su nombre oficial, que se vota mañana
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Algunos de los principales actores sociales de A Coruña se han manifestado públicamente por su elección como nueva denominación del Real Club Deportivo, a escasas horas de que el club inicie el proceso de votación vinculante que se desarrollará de forma telemática entre los días 17 y 21 de junio, con un proceso telefónico para las personas mayores de 61 años.
Así, la Federación de Peñas ha emitido un comunicado junto a Riazor Blues, Old Faces y el colectivo Aquí tamén se fala galego donde muestran su clara adhesión a que el nombre sea Real Club Deportivo Da Coruña.
"O Deportivo e a cidade da Coruña levan case 120 anos camiñando xuntos. Medraron da man, partillando alegrías e derrotas e construíndo unha identidade recoñecida en todo o mundo. Por iso chegou o momento de que o nome do noso club estea en plena harmonía co nome oficial da cidade que o acolle e que o viu medrar", inician el comunicado.
A partir do 17 de Xuño vota por esta opción:— Federación de Peñas Deportivistas🍍 (@fpdeportivistas) June 16, 2026
✅ Real Club Deportivo DA CORUÑA pic.twitter.com/DR4cWD7lKp
"Animamos a toda a masa social deportivista a participar nesta consulta histórica e a votar pola opción que une identidade, respecto e coherencia: Votar por Real Club Deportivo da Coruña é respectar a historia e proxectala cara o futuro. É reforzar o vínculo entre o club, a cidade e a súa xente. É afirmar con orgullo quen somos e de onde vimos", argumentan.
"Por iso, por respecto á nosa identidade e con orgullo e coraxe, entre o 17 e o 21 de xuño é o momento de facernos ouvir a nosa voz. Vota pola forma galega: Real Club Deportivo da Coruña", finalizan en su exposición.
Miembros del gobierno municipal, como el teniente de alcaldesa José Manuel Lage Tuñas, se manifestaron en su momento a favor de la fórmula en gallego.
Otros actores apuestan por mantener la forma en español
No obstante, esta postura ha encontrado algunas respuestas. Ya hace algunas semanas el exalcalde de A Coruña, el socialista Paco Vázquez, se manifestó en contra de adoptar la nomenclatura en gallego.
Esta postura es compartida por el partido político VOX, que ha publicado en su perfil de X un cartel con el texto "nuestro Dépor, club reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Fuerte, con carácter e Historia. Así, Historia con mayúsculas. De días gloriosos y otros no tanto, parte de nuestras vidas. Mañana comienza el plazo para cambiarle no solo el nombre, sino parte de su identidad".
Nuestro Dépor, club reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Fuerte, con carácter e Historia. Así, Historia con mayúsculas. De días gloriosos y otros no tanto, parte de nuestras vidas.— VOX La Coruña (@voxlacoruna) June 16, 2026
Mañana comienza el plazo para cambiarle no sólo el nombre, sino parte de su identidad. pic.twitter.com/3TqYuTvBaO
La infografía compartida muestra el nombre actual, con siete títulos oficiales, y la propuesta en gallego, con cero títulos.
A esta publicación respondió el concejal del BNG en A Coruña, David Soto, afirmando que "Queres mandar a esta tropa ao contenedor verde? Mañá podes facelo, votando polo uso do topónimo oficial no nome do noso club. O Dépor é da Coruña!!!"
🚮 Queres mandar a esta tropa ao contedor verde?— o David Soto 🇵🇸 🇨🇺 (@DavidAjdhar) June 16, 2026
💙🤍 Mañá podes facelo, votando polo uso do topónimo oficial no nome do noso club. O Dépor é da Coruña!! https://t.co/c2laMNWyp1