La hostelería de A Coruña hizo caja con el Dépor: "En dos horas facturamos lo mismo que en dos semanas"

El ascenso del Deportivo a Primera División ya estaba asegurado, pero eso no impidió que miles de aficionados volviesen a salir a las calles de A Coruña para celebrar una temporada histórica.

La Fan Zone de Riazor, la previa en la calle San Juan, el partido frente a Las Palmas y las celebraciones posteriores dejaron imágenes de fiesta durante toda la jornada y también una importante repercusión para la hostelería.

Muchos bares registraron algunas de las mejores ventas del año e incluso de su historia reciente. Uno de los puntos con más ambiente fue la calle San Juan, donde cientos de aficionados se concentraron durante horas antes de desplazarse hacia Riazor. "De 13:00 a 15:30 fue de locos. Se agotó la cerveza, la caña se agotó por completo", explica Javier García, propietario de El Ama.

El hostelero asegura que la afluencia fue creciendo desde primera hora de la mañana y que las ventas se dispararon en apenas unas horas. "Fue una franja horaria reducida, pero lo que se facturó en dos horas fue prácticamente lo que podemos facturar en dos o tres semanas de otros días", señala.

A diferencia de otros establecimientos de la zona, decidió no instalar barras en el exterior. “Fui el único que trabajó como un día normal porque la gente iba a salir igualmente a la calle. Pudimos trabajar muy bien y fue un éxito rotundo”, añade.

Jorge Rilo, propietario del bar San Xoán, compara lo vivido con una de las grandes fiestas de la ciudad. "Fue como un San Juan reducido a tres horas. Incluso mejor ambiente. Solo se respiraba fiesta", resume.

La cerveza volvió a ser el producto estrella de la jornada. "Entre botellas y litros de caña superamos los 1.000 litros de consumo. Fue una auténtica locura", asegura.

Sin embargo, lo que más destaca es el comportamiento de los aficionados. "Lo mejor de todo fue la gente. No hubo ni un mal gesto de nadie", añade.

Una jornada intensa desde la mañana hasta la noche

La actividad comenzó desde primera hora con la Fan Zone organizada en los alrededores de Riazor, donde miles de aficionados disfrutaron de conciertos, sesiones musicales y actividades durante toda la jornada.

Javier Fraga, propietario de El Rompeolas, asegura que el día fue especialmente intenso, aunque algo más ordenado que el vivido durante el partido del ascenso matemático frente al Valladolid. "Tuvimos muy buena venta desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche, aproximadamente. Quizás hubo un poco menos de gente que el día del Valladolid porque estaba más repartida entre San Juan, la Fan Zone y los distintos puntos de la ciudad", explica.

Aun así, reconoce el esfuerzo realizado durante las últimas semanas. "Todo fue muy bien, sin incidencias. Ahora mismo estoy muerto porque fueron muchas horas y mucha gente. También viene bien un poco de normalidad después de varias semanas a tope", comenta.

Uno de los mejores días para muchos negocios

Las buenas cifras también se repitieron en otros establecimientos próximos a las zonas de celebración. Víctor Rama asegura que la afluencia fue constante durante toda la jornada. "No nos quedamos sin nada salvo el agua. Metíamos una caja y salía por el otro lado", explica.

El hostelero considera que solo una fecha superó lo vivido este domingo. "Después del Día de las Peñas de este año, fue el mejor día de nuestra historia", afirma.

Rama también quiso reconocer públicamente el esfuerzo realizado por su plantilla durante las últimas semanas de celebraciones deportivistas. "Queremos dar las gracias a todo nuestro equipo por el trabajo de este último mes", señala.

La fiesta del ascenso dejó imágenes para el recuerdo en Riazor, San Juan, Cuatro Caminos y distintos puntos de la ciudad. También confirmó algo que muchos hosteleros ya intuían: cuando juega el Dépor y la ciudad se echa a la calle, el impacto económico se nota de forma inmediata en los negocios.