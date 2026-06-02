Tras el ascenso del Dépor, el museo oficial y DÉ Beach Club, ¿para cuándo los Arcados de Riazor?

El Deportivo ha celebrado este año el regreso a Primera División. También ha abierto su museo oficial, con visita incluida por el estadio. Y ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de A Coruña para desarrollar a medio y largo plazo la modernización del complejo deportivo de Riazor (el propio estadio, el Palacio, el frontón, las polideportivas, la piscina), aún por concretar.

Si queda algo por resolver, habría que preguntarse qué ocurrirá con los Arcados a los pies de la playa de Riazor. El Deportivo solo confirmó en septiembre de 2025 la reactivación del abandonado espacio hostelero junto al Playa Club, pero sin precisar usos. Dos años antes había obtenido licencia municipal para gestionar un restaurante, un salón de banquetes y una heladería.

Lo más parecido a este plan es la apertura de DÉ Beach Club, un pequeño puesto hostelero exterior ubicado entre los Arcados y la escalinata frente al colegio Esclavas.

El Deportivo lo inauguró hace un mes con motivo de un Día de las Peñas que el club aprovechó para convocar a la afición en la explanada frente al Palacio de Riazor, e informó de que el local junto a la playa se abría "para disfrutar de la ciudad y del ambiente de los partidos con unas vistas únicas".

Vinilos azules con el escudo y el nombre del Deportivo en los Arcados de Riazor. Quincemil

Pero DÉ Beach Club no solo abre cuando hay fútbol. Esta misma semana ha atendido al público por la mañana y por la tarde de lunes a viernes y la superficie que ocupa se va ampliando con más terrazas.

De los Arcados sigue sin saberse nada, y el club mantiene silencio absoluto respecto a su utilización. De momento, el interior del antiguo restaurante sirve para guardar las mesas y sillas de las terrazas de DÉ Beach Club, así como los bidones de la marca de cerveza que sirve.

Lo poco que se puede ver del interior de los Arcados cuando una puerta está abierta es un fondo de pared y dos característicos arcos que antes también se veían a través de los cristales: no han sido renovados, al menos en ese espacio que sirve como almacén.

Una larga concesión

El resto de los Arcados sigue siendo una incógnita. En septiembre del año pasado el club cubrió sus cristales con vinilos blancos y azules, el escudo del Deportivo y las siluetas de los trofeos ganados en su historia. Si aquello fue una pista de la apertura de un museo en ese lugar, sirvió para despistar, pues el recinto museístico se inauguró meses después en la grada de tribuna de Riazor.

El club coruñés tiene la concesión para explotar el Playa Club hasta el año 2042. La gestión corre a cargo de Deporhostelería Playa Club SL, sociedad de la que el Deportivo es el administrador único.

Local DÉ Beach Club junto a los Arcados. Quincemil

Durante muchos años se anunciaron proyectos para recuperar los Arcados, la mayoría de carácter hostelero. Pero sigue sin abrirse al público. Probablemente un verano más, aunque esta vez con nueva oferta justo a su lado.