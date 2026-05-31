A Coruña culmina la celebración del ascenso del Dépor con una fiesta masiva en Cuatro Caminos

El Dépor ya está en Cuatro Caminos para celebrar el ascenso con la afición. Hace ocho años que el Dépor no compite en Primera División pero su afición nunca dejó esta categoría. Desde que el domingo pasado los blanquiazules consiguieron el ascenso, A Coruña ha sido una fiesta constante que culmina esta noche en Cuatro Caminos. 26.000 personas se dieron cita en Cuatro Caminos.

Al acabar el ante Las Palmas, el último de la temporada en Riazor y el último en Segunda División, el equipo celebró en casa, con los suyos, el regreso a la máxima categoría.

No sin antes un momento para la historia. En cuanto el árbitro pitó el final del encuentro, miles de personas saltaron desde las gradas para invadir el césped y dar rienda suelta a una alegría desmedida por el regreso a Primera.

Pasadas las 23:45 horas, los jugadores llegaron a Cuatro Caminos a bordo de un autobús descapotable. La afición esperaba entregada y ellos no defraudaron.

Cuatro Caminos es un auténtica fiesta desde la llegada de los jugadores. Música y cánticos para celebrar el ascenso del Dépor a Primera.

Una afición entregada

En Cuatro Caminos, desde el final del partido algunos deportivistas se iban acercando a la espera de ver a sus jugadores. El tiempo no importaba, tal y como manifestaron a Quincemil mientras esperaban la llegada del equipo.

"Después de tantos años esperando, esperar ahora aquí no es nada", comentaba Marta Infanzón, seguidora deportivista que en esta ocasión vio el encuentro desde la Cervecería de Cuatro Caminos para seguir celebrando el ascenso luego junto a la fuente.

Esta se valló en los últimos días y junto a ella se colocó una plataforma por la que horas más tarde desfilaron los jugadores, llegados en un autobús descapotable que recorrió parte de la ciudad desde el estadio.

Tuvieron que esperar más de lo previsto, eso sí, ya que la invasión del césped retrasó la fiesta en Riazor y como consecuencia el traslado hasta Cuatro Caminos.

Álvaro López y Marta Yangüas eran dos de los deportivistas que estaban en primera fila: "El ambiente es espectacular. Se merecen este ascenso. Toda A Coruña".

También en primera fila estaba Lorena Mallo, que llegó al acabar el partido. Esta deportivista cuenta que ella y su familia, además de unos amigos, lo siguieron en un bar cercano, mientras otros del grupo fueron a Riazor.

"Hay que dividirse", bromea sin atreverse a mencionar un jugador favorito. "Vamos a felicitarlos a todos", declara.

El deportivismo va en vena también entre las más pequeñas.

Noa, Lúa, Zaira, Triana e Iris tienen entre 7 y 12 años y, o no recuerdan al Dépor en Primera, o directamente ni lo vivieron.

Entre gritos de emoción, citan a sus jugadores favoritos como Yeremay, Loure, Soriano o Mella. "Yo quiero la camiseta de Mella", afirmaba una de ellas entusiasmada.

Ahora, con el ascenso conseguido, solo queda disfrutar de la fiesta y de la máxima categoría con mucha "emoción".