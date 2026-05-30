Guía completa para seguir la fiesta del Dépor en A Coruña: así será el gran domingo blanquiazul

El Deportivo ya es equipo de Primera División. El ascenso quedó sellado el pasado fin de semana tras la victoria ante el Valladolid, poniendo fin a ocho años lejos de la máxima categoría del fútbol español.

Sin embargo, la temporada todavía guarda un último capítulo. El conjunto blanquiazul recibirá este domingo a la UD Las Palmas en Riazor con la posibilidad de proclamarse campeón de Liga. Además, la ciudad se prepara para una jornada de celebración que incluirá conciertos, una Fan Zone, una marcha de aficionados y la tradicional fiesta en Cuatro Caminos.

Fan Zone desde primera hora de la mañana

La explanada de Riazor volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del deportivismo.

La programación arrancará a las 10:00 horas con animación infantil.

A partir de las 11:00 horas habrá sesión musical con Toni Seijas, Rafa Astray y DJ Robinson Ramos.

A las 13:00 horas actuará LG1DO, artista gallego natural de Santa Comba.

A las 15:00 horas, llegará uno de los platos fuertes de la jornada con el concierto de The Rapants.

Previa en la calle San Juan

Además de la Fan Zone, muchos aficionados realizarán la previa en la calle San Juan, uno de los puntos habituales de reunión del deportivismo.

La convocatoria está prevista entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Marcha deportivista hacia Riazor

El deportivismo volverá a protagonizar una marcha masiva hacia el estadio, siguiendo la estela de la vivida durante la temporada del ascenso a Segunda División.

La salida está prevista a las 16:00 horas desde Campo da Leña.

La iniciativa cuenta con el apoyo de diferentes colectivos, entre ellos la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, que han hecho un llamamiento para teñir de blanquiazul los alrededores de Riazor y el Paseo Marítimo.

Recibimiento al equipo

La llegada del autobús del Deportivo está prevista para las 17:00 horas.

Miles de aficionados acompañarán a la plantilla en los accesos al estadio para dar el último impulso al equipo antes del encuentro.

Partido en Riazor: Dépor-Las Palmas

El balón echará a rodar a las 18:30 horas en Abanca-Riazor.

Además de despedir la temporada ante su afición, el Deportivo buscará cerrar el curso con el título de Liga tras haber certificado ya el ascenso a Primera División.

Fiesta en Riazor

Al término del encuentro, sobre las 20:30 horas, está prevista una celebración sobre el césped de Riazor para poner el broche final a una temporada histórica para el club.

Autobús y celebración en Cuatro Caminos

La fiesta continuará fuera del estadio. Tras los actos en Riazor, la plantilla recorrerá la ciudad en autobús descubierto acompañada por miles de aficionados.

El recorrido partirá desde la explanada del Palacio de los Deportes y continuará por Manuel Murguía, ronda de Nelle, la iglesia de San Pedro de Mezonzo y la avenida de Arteixo hasta llegar a Cuatro Caminos.

La fuente volverá a ser el gran punto de encuentro del deportivismo y permanecerá vallada durante las horas previas por motivos de seguridad, tal y como ocurrió tras el ascenso conseguido el pasado domingo.

Allí se espera la presencia de miles de aficionados para celebrar junto a la plantilla el regreso del Dépor a Primera División.