Cristian Herrera dice adiós al Deportivo: "Ha sido un honor defender esta camiseta"

Cristian Herrera se ha convertido en el primer jugador del Deportivo que confirma de manera oficial su salida del club. El canario publicó un bonito mensaje en redes sociales que acompañó con varias imágenes en las que se le ve celebrando el ascenso conseguido en Valladolid. El atacante se marcha feliz tras su paso por el conjunto blanquiazul. Siempre aceptó su rol secundario y se convirtió en un jugador importante en Copa.

"El Dépor es de Primera! Igual que todas y cada una de las personas que forman parte de esta institución. Para mí ha sido un honor y un privilegio poder vestir y defender esta camiseta, y no ha habido mejor forma de terminar. Gracias a todas y cada una de las personas que dirigen este club, al cuerpo técnico, cuerpo médico, psicólogo, utilleros, cocineros, mantenimiento, comunicación, seguridad, conductor y por supuesto gracias a todos y cada uno de mis compañeros. Unión, esfuerzo y pasión son las palabras que nos definen como equipo y lo que nos ha llevado a conseguir este objetivo tan grande. Por último, quiero dar las gracias a todos los Deportivistas que creyeron realmente en todos nosotros sin excepción. Sois el alma de este escudo. El objetivo era hacer historia, ahora empieza una nueva hora para este club. ¡Forza Dépor!".

El mensaje va acompañado de diferentes fotos de Cristian Herrera durante la celebración del ascenso en Valladolid. Entre ellas destaca la foto con Yeremay y la bandera canaria de ambos y también otra con su pareja Vera Martínez, jugadora del Dépor femenino. Cristian ha participado en un total de catorce encuentros de liga esta temporada, todos ellos saliendo desde el banquillo. Esta temporada su mayor aportación llegó en Copa del Rey, competición en la que anotó tres goles y dio dos asistencias. La temporada pasada sí anotó en liga, concretamente dos goles en las victorias a domicilio en casa del Albacete y del Cartagena.

Cristian acababa contrato este 30 de junio y era uno de los fijos en las quinielas de salida. A sus 35 años ha vivido dos temporadas en el conjunto coruñés en los que ha ayudado a su estabilización y ascenso a la máxima categoría. El atacante podrá despedirse de Riazor este domingo en el encuentro ante la UD Las Palmas.