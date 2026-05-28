Así celebrará el Dépor el ascenso este domingo en A Coruña: recibimiento previo, Fan Zone y visita a Cuatro Caminos

El deportivismo lleva desde el domingo festejando que ha regresado a Primera División. Tras los actos protocolarios, mezclados la aclamación de los jugadores en la Fan Zone la madrugada del domingo al lunes, el equipo preparado por Antonio Hidalgo regresa hoy al trabajo con la intención de poder darle una última alegría a la afición antes de las vacaciones: el título de liga.

Se consiga o no, un objetivo que marcó el presidente Juan Carlos Escotet en la visita institucional a Abanca, la afición celebrará este domingo el regreso a la máxima división, una categoría donde el Dépor puede presumir de ser uno de los únicos nueve campeones de liga.

La Fan Zone llegó para quedarse

El Dépor volverá a instalar una Fan Zone en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor para congregar al deportivismo con diferentes actividades alrededor del partido. Esta iniciativa llegó para quedarse y se ha puesto en marcha en los últimos encuentros de liga desde que se estrenó el 1 de mayo ante el CD Leganés.

Del mismo modo, el club mantiene abierto el Dé Beach Club, desde la mañana, al igual que el resto de días de la semana.

Recibimiento al equipo y parte de la afición en la calle San Juan

El deportivismo volverá a realizar un recibimiento masivo, como el de hace dos temporadas en el año del ascenso a 2ª División. Diferentes colectivos sociales harán un llamamiento a la afición para congregarse en los aledaños de Riazor, con la idea de teñir de blanquiazul todo el entorno del Paseo Marítimo, más allá de Manuel Murguía. Además, se espera que parte de la afición haga previa en la calle San Juan, una de las emblemáticas.

La gran polémica en este aspecto radica en la distancia entre el autobús del equipo y la afición, marcada con las vallas perimetrales. El dispositivo de seguridad se coordina en una junta de seguridad que preside el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y estará a cargo de Policía Nacional. En ella participan personal del club y de Policía Local.

El partido, con el cartel de no hay billetes

El partido ante la UD Las Palmas ha levantado tanta expectación que las pocas entradas a la venta volaron en horas. El club cuenta con lista de espera para hacerse abonado, al superar la demanda la capacidad del estadio. Las pocas que habrá disponibles son por liberación de asientos.

La ruta a Cuatro Caminos

Al término del partido, el equipo saldrá por la Fan Zone con dirección Cuatro Caminos, en una ruta aún no comunicada pero que previsiblemente modificará el tráfico de la Ronda de Nelle hasta el cruce con San Pedro de Mezonzo por ser la vía de llegada más directa al punto de celebración del deportivismo. Lo hará en autobús, para poder compartir el momento con los miles de aficionados que se darán cita.

La fuente se vallará en las horas previas, al igual que este domingo, por motivos de seguridad.