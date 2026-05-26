Riazor registrará un lleno total en el partido ante Las Palmas

Riazor tendrá su gran fiesta final de ascenso este domingo a las 18:30 horas en el partido ante la UD Las Palmas. La expectación es máxima y el club ha informado este martes por la mañana que ya no hay entradas a la venta. Además recuerda que aquellos socios que no puedan acudir liberen su asiento para que pueda salir a la venta.

La afición quiere despedir al equipo a lo grande y se espera un gran ambiente de fútbol en Riazor. Ante el Andorra se rozaron los 30.000 espectadores, cifra que podría ser superada este domingo.

Enfrente llega una UD Las Palmas que se juega el playoff de ascenso. El conjunto canario necesita ganar para evitar estar pendiente de otros resultados. Por su parte los coruñeses intentarán alcanzar los 80 puntos y ver si es posible acabar en primera posición. Para ello deben esperar un tropiezo del Racing ante el Cádiz.

Desde hace días muchos aficionados andan a la búsqueda de entradas para un encuentro que nadie se quiere perder y que servirá de fiesta y despedida a una temporada histórica en la que el equipo logró el ansiado regreso a Primera División ocho años después de su última aparición.