Juan Carlos Escotet acompañado de Michelle Clement Escotet y Massimo Adalberto Benassi.

Juan Carlos Escotet acompañado de Michelle Clement Escotet y Massimo Adalberto Benassi. Quincemil.

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Escotet le pone deberes a su Dépor: "Tengo la corazonada de que vamos a ser campeones de Liga"

El presidente de ABANCA, y a la par del Dépor, celebró con la plantilla el regreso a Primera y lanzó un mensaje ambicioso para cerrar la temporada

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La euforia por el regreso del Deportivo a Primera División también se trasladó este lunes a un acto organizado por ABANCA, donde el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, compartió un momento distendido con la plantilla blanquiazul tras una jornada histórica para el deportivismo.

Así fue la fiesta de ascenso del Dépor

Entre aplausos y bromas, Escotet felicitó a jugadores y cuerpo técnico por el logro conseguido y reconoció la emoción vivida en A Coruña durante las últimas horas, con miles de aficionados volcados en las celebraciones del ascenso.

"Seguramente, después de lo vivido en estas últimas 24 horas, si lo pensara mejor y estuviera empezando, sería futbolista", comentó entre sonrisas.

El presidente de ABANCA destacó además la conexión especial entre el equipo y la ciudad, recordando el ambiente vivido durante la celebración.

"Ver a la ciudad ayer volcada de la forma en la que la vi... sois ya parte de la historia de esta ciudad. Tenéis que ser conscientes de que A Coruña nunca os va a olvidar", afirmó, provocando una cerrada ovación de los presentes.

Siguiente reto, el campeonato de liga

Lejos de conformarse con el ascenso, Escotet lanzó un reto a la plantilla para este tramo final de campeonato, animando al equipo a pelear por el liderato. "Hay que ir a por los 80 puntos porque tengo la corazonada de que el Racing va a pinchar y vamos a ser campeones de liga", aseguró, desatando risas y aplausos entre los futbolistas.

En nombre del club tomó la palabra Massimo Adalberto Benassi, su consejero delegado, que quiso agradecer públicamente el respaldo institucional y económico recibido durante todo el proyecto deportivo. "Dar las gracias por el apoyo de ABANCA y de Juan Carlos Escotet, que nos ha empujado a estar en Primera División", señaló el dirigente.