Escotet le pone deberes a su Dépor: "Tengo la corazonada de que vamos a ser campeones de Liga"

La euforia por el regreso del Deportivo a Primera División también se trasladó este lunes a un acto organizado por ABANCA, donde el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, compartió un momento distendido con la plantilla blanquiazul tras una jornada histórica para el deportivismo.

Entre aplausos y bromas, Escotet felicitó a jugadores y cuerpo técnico por el logro conseguido y reconoció la emoción vivida en A Coruña durante las últimas horas, con miles de aficionados volcados en las celebraciones del ascenso.

"Seguramente, después de lo vivido en estas últimas 24 horas, si lo pensara mejor y estuviera empezando, sería futbolista", comentó entre sonrisas.

El presidente de ABANCA destacó además la conexión especial entre el equipo y la ciudad, recordando el ambiente vivido durante la celebración.

"Ver a la ciudad ayer volcada de la forma en la que la vi... sois ya parte de la historia de esta ciudad. Tenéis que ser conscientes de que A Coruña nunca os va a olvidar", afirmó, provocando una cerrada ovación de los presentes.

Siguiente reto, el campeonato de liga

Lejos de conformarse con el ascenso, Escotet lanzó un reto a la plantilla para este tramo final de campeonato, animando al equipo a pelear por el liderato. "Hay que ir a por los 80 puntos porque tengo la corazonada de que el Racing va a pinchar y vamos a ser campeones de liga", aseguró, desatando risas y aplausos entre los futbolistas.

En nombre del club tomó la palabra Massimo Adalberto Benassi, su consejero delegado, que quiso agradecer públicamente el respaldo institucional y económico recibido durante todo el proyecto deportivo. "Dar las gracias por el apoyo de ABANCA y de Juan Carlos Escotet, que nos ha empujado a estar en Primera División", señaló el dirigente.