Fuerte apoyo institucional al Dépor en Valladolid: las instituciones no dejan solo al equipo

Las instituciones no abandonan al Dépor en el partido en el que el equipo de Antonio Hidalgo puede lograr el ascenso a Primera División ante el Real Valladolid en el nuevo José Zorrilla.

La alcaldesa, Inés Rey, se ha desplazado este domingo hasta el estadio, para presenciar el encuentro y compartir tiempo de previa. Lo ha hecho acompañada del portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, y del edil de Deportes, Manuel Vázquez.

La Xunta de Galicia tampoco abandona al equipo. El titular de la cartera de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, también estará en Pucela acompañando al Dépor en su trayecto a Primera División. Este viernes también logró entrada la delegada en A Coruña del ejecutivo autonómico, Belén Do Campo.

Quien no corrió tanta suerte es el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín García Formoso. El también alcalde de As Pontes estuvo el pasado fin de semana en Riazor en el choque ante el FC Andorra, pero no podrá hacerlo esta tarde.

Miles de deportivistas, con y sin entrada, se han desplazado a Valladolid para convertirse en el jugador número 12 del partido. De ellos, centenares despidieron ayer al equipo a la salida del Dépor Training Center en Abegondo.